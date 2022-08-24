İç çamaşırlarıyla poz veren Aleyna Tilki'den aşk açıklaması! Durdu durdu bombayı patlattı

Klipleri, açıklamaları ve davranışlarıyla sık sık gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, aşk konusunda yaptığı açıklama ile magazin dünyasını sarstı.

Abone ol

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Tilki, iki yeni albüm hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu aralar Türkçe albüm için stüdyoda olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, "Çalışmamızda sona yaklaştık. Bu albüm biter bitmez yurt dışında İngilizce şarkı albümü için stüdyoya gireceğim." şeklinde konuştu.

"Sürprizlerimiz olacak"

Farklı sürprizleri olduğunu da belirten Aleyna Tilki, "Yine yurt dışı için birbirinden farklı güzel sürprizlerimiz olacak. Gerçekten şu sıralar hem yurt içi hem de yurtdışı çok yoğun bir programda çalışıyoruz ekip olarak ama finalde çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

"Nasıl rahatsam öyle giyinirim"

Bunun yanında son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan sahne kıyafetleriyle ilgili de açıklamada bulunan genç şarkıcı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Ben kendimi nasıl rahat ve doğal hissediyorsam öyle giyinmeyi tercih ediyorum. Bu bazen bir bikini olabilir, bazen bir iç çamaşırı olabilir, bazen de ışıltılı bir elbise olabilir. Önemli olan benim kendimi nasıl rahat ve natural hissettiğimdir. Bu konuda ben böyle düşünüyor ve davranıyorum.

"Aşık olmam zor"

Bunun yanı sıra Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşıyla birlikte Rumelihisarı'nda baş başa kahvaltı organizasyonu düzenlemişti. Yanındaki kişi için, "Arkadaşım." açıklamasını yapan Aleyna Tilki'ye, "Aşktan yana şansım yok." sözleri hatırlatılmıştı.

Aleyna Tilki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanlış yazdılar. Kumarda kaybediyorum, 'Aşkta kazanır mısın?' dediler. 'Kumarda kaybetmekle alakası yok, onda da şanssız olabiliyor insan' dedim." ifadelerini kullandı.

"Aşkta şansız olduğunuza inanıyor musunuz?" sorusuna cevap veren Tilki, "Sadece aşık olmam zor..." demişti.

"Beni anlayan biriyle evlenebilirim"

"Çocuk için evlenebilirim." sözleri hatırlatılınca ünlü isim, "Başka türlü evlenmem." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Evleneceğiniz erkek nasıl olmalı?" şeklinde kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Tilki, "Beni kontrol etmeye çalışmayan, özgürlüğümü kısıtlamayan ve beni çok iyi anlayan biriyle evlenebilirim." şeklinde konuştu.

"Sperm bankasından çocuk istemem"

Güzel şarkıcı, "Sperm bankasından çocuk yapmayı düşünür müsünüz?" şeklinde sorulan soruya ise, "Yok, istemem. Sonuç olarak çocuğun normal büyümesi gerekiyor, öteki hissetmemesi gerekiyor. O yüzden bir babası olsa iyi olur." şeklinde yanıt verdi.