Arka Sıradakiler'in yıldızı kötü haberi duyurdu! Sinem Uslu 'kemoterapiye başladık' dedi, dua istedi

Birçok ünlü dizide rol alan oyuncu Sinem Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncu annesinin kansere yakalandığını duyurdu sevenlerinden dua istedi.

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Arka sıradakiler adlı dizide canlandırdığı 'Gamze' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Uslu Kiralık Aşk, Huzur Sokağı gibi üzlü dizilerde de rol almış ve başarılı performanslarıyla herkes tarafından beğenilmişti.

Bu defa üzdü

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden olan Sinem Uslu 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi ve çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Ünlü oyuncu bu defa yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.

Annesi için dua istedi

Annesiyle olan bir fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu annesi Zuhal Öztürk'ün kanserle mücadele ettiğini, kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı ve takipçilerinden annesi için dua istedi.

Ünlü oyuncu paylaşımında "Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik."

Kan bağışı için ricada bulundu

''Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz… Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz."

Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan verebilir: Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar… Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine yapabiliyoruz'' diyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için ricada bulundu.