Son seçimi en doğru bilen ORC'den yeni anket! Fark 13 puana çıktı!

2018 yerel seçimlerini en doğru tahmin eden anket şirketi olarak öne çıkan ORC Araştırma, Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı. AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana indi.

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ORC Araştırma, Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı. 18-22 Ağustos tarihleri arasında 51 şehirde 5 bin 310 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen ankette, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. AK Parti ilk sırada çıkarken, Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı giderek açılmaya başladı.

Millet İttifakı 13 puan öne geçti!

ORC'nin "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna ankete akılanların yüzde 27.3'ü 'AK Parti' karşılığı verirken, yüzde 25.1'i 'CHP' dedi. İYİ Parti'ye o vereceğini söyleyenler ise yüzde 21.1 çıktı.

HDP'ye oy vereceğini söyleyenler yüzde 7.2 çıkarken, 'MHP' diyenlerin oranı yüzde 6.1 oldu. Gelecek Partisi yüzde 22, DEVA Partisi ise yüzde 2.1'de kaldı. Bu sonuçlara göre Millet İttifakı (CHP-İYİ Parti) yüzde 46.2, Cumhur İttifakı ise (AK Parti-MHP) yüzde 33.4 çıktı...