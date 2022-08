Türkiye'ye gelen gurbetçi Almanya'ya dönemez oldu! 'Perişan haldeyiz'

ALMANYA'dan eşi ile Türkiye’ye gelen 59 yaşındaki Kemal Kılıç’a, Türkiye’de rahatsızlanınca gittiği hastanede solunum yetmezliği tanısı konuldu. Tedavisinin ardından doktorlar tarafından kendisine önerilen solunum tüpü ve cihazı ile Almanya’ya dönmek isteyen Kılıç, oksijen tüpünün uçağa alınamayacağı gerekçesiyle biletlerinin iptal edildiğini öğrenince şoku yaşadı.

Abone ol

Almanya’dan yaz tatili için eşi ile İstanbul Pendik’e gelen 59 yaşındaki Kemal Kılıç, Türkiye’de rahatsızlanınca doktora başvurdu. Doktorlar, hava değişimi nedeniyle Kılıç’a solunum yetmezliği tanısı koydu.

Kılıç, yapılan tedavinin ardından doktorlar tarafından aldığı ‘Seyahat edilmesinde her hangi bir problem yoktur’ belgesi ve doktorlar tarafından kendisine önerilen solunum cihazı ve tüpü ile Almanya’ya dönmek istedi.

Fakat Kılıç, iddiaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Almanya'ya gitmek için 1 hafta arayla Türk Hava Yolları ve AnadoluJet firmasından aldığı biletlerin, oksijen tüpünün uçağa alınmayacağı nedeniyle iptal edildiğini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Eşinin izni bitiyor

Çocuklarının ve torunlarının Almanya’da olduğunu ve eşinin ise önümüzdeki günlerde işe başlayacağını belirten Kılıç, yetkililerden Almanya’ya bir an önce dönmek için yardım istiyor.

"Beraberimde götürmem gerekiyor"

Konu hakkında konuşan 59 yaşındaki Kemal Kılıç, “1 ay önce Almanya’dan Türkiye’ye geldim. Normal şartlarda geldiğimde hiçbir rahatsızlığım yoktu. Geldikten 3, 4 gün sonra hava değişikliğinden dolayı rahatsızlandım. Doktora gittik, bize bu solunum cihazlarını ön gördüler. 1 hafta hastanede yattım entübe oldum. Şu anda sağlığım çok iyi. Fakat bu makinaları beraberimde Almanya’ya götürmem gerekiyor. Ama Türk Hava Yolları ve uçaklar müsaade etmiyor. Oksijen tüpüm ve solunum cihazı da lazım fakat onlarsız da yurt dışına çıkamıyorum." diye konuştu.

"Perişan vaziyetteyiz"

Kılıç, "Tüm evraklarım hazır doktorların ‘Yurtdışına çıkabilir evrakları da’ hazır. Doktorlar bu raporların hepsini verdi. Doktorun verdiği raporları İngilizceye bile çevirttik. Burada kaldık, perişan olduk burada. Hanım işe gidecek gidemiyor. Çoluk çocuğumuz Almanya’da. Yani 2, 3 sefer bilet aldık onlar da iptal oldu. Yetkililerden bir çare istiyoruz. Perişan vaziyetteyiz." ifadelerini kullandı.

"Hanımın işi yanarsa ne olacak"

Kılıç şöyle devam etti: Nasıl çıkacağım nasıl gideceğim Almanya’ya hanımın da işi yanarsa, işten çıkışını verirlerse ne olacak. Ben kendim geçici olarak malûlen emekliyim. Ben çalışmıyorum durumumuz da iyi değil. Oksijen tüpü ile yurtdışına çıkmam gerekiyor, oksijen lazım bana.

"Beni Almanya'da torunlarım bekliyor"

Yurtdışına çıkmam için de yetkililerin bana yardımcı olması lazım. Türk Hava Yolları veya onun yan kuruluşu AnadoluJet bizi kabul etmiyor. Oksijen tüpü almak yasakmış, Neden yasak oluyor, diyelim ki bir vatandaş uçağın içinde rahatsızlandı ona müdahale etmek gerekmiyor mu, yani oksijen vermeleri gerekmez mi. Beni Almanya’da torunlarım bekliyor. Nasıl gideceğim bilmiyorum."

Almanya’ya dönmeleri gerektiğini söyleyen Selvinaz Kılıç ise şöyle konuştu: "Temmuz’un 12’sinde yurtdışından izine geldik. Ağustos’un 4’ünde eşim rahatsızlandı, entübe ettiler. 5 gün komada yattı, 5 günde normal serviste yattı. Ondan sonra çıkardılar. Çıkış raporlarını aldık. Günümüz geldi biz Almanya’ya dönmek için Sabiha Gökçen’e gittik. Türk Hava Yolları ve AnadoluJet ile çalıştıkları için biletimiz de oradandı. Bize dediler ki “Uçamazsınız” Neden, engel ne?" diye sorduk. “Eşinize oksijen tüpü gerekiyormuş, kabul edemeyiz uçağımızda oksijen tüpü yok.” dediler. Orada çalışan elemanlardan yetkili bana dedi ki “Bugün uçamıyorsunuz, uçuşunuz yok gelin size yardımcı olalım” gittik biz de eşimin biletini kabul ettiler. Benimkini yaktılar, ben yeniden almak zorunda kaldım. Bana söylediler ki 'Hastaneye yeni çıkış raporu lazım, İngilizce tercümesi gerekiyor, kaç milim oksijen lazım uçağı bildirmemiz gerekiyor ve şimdi de de uçağımızda oksijen yoktur, biz sizi kabul edemeyiz' dediler.

"Bir an evvel gitmek istiyoruz"

-Herhangi bir cevap da alamıyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum işe dönmem gerekiyordu 1 haftaya erteledim tek çalışan bir bayanım. Çoluk çocuğum orada, biz beraber dönemedik. Şimdi ben çaresizim, ne yapacağımı ben de bilmiyorum, bana yardımcı olun. Yetkililerden eşime uçak ayarlanmasını istiyorum. Biz buradan bir an evvel gitmek istiyoruz. Türk Hava Yolları’nın varmış, gerekirse İstanbul Havalimanı’ndan da uçarız. Bizim bir an evvel buradan dönmemiz gerekiyor çünkü benim her geçen günüm sayılı. Hem eşimin rahatsızlığı dolayısıyla hem ben işimi kaybettiğim zaman geçim kaynağım da yok"