Beyaz Saray açıkladı: ABD'den Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım kararı

Beyaz Saray, Ukrayna'nın "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacağı duyuruldu.

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Beyaz Saray, Ukrayna'nın "Bağımsızlık Günü" münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, "Tüm Amerikalılar adına Ukrayna halkının Bağımsızlık Gününü kutluyorum. Son altı ayda, Ukraynalılar olağanüstü cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıklarıyla dünyaya ilham verdiler. Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgali karşısında kararlı ve güçlü kaldılar. Ve bugün sadece geçmişin bir kutlaması değil, aynı zamanda Ukrayna'nın gururla egemen ve bağımsız bir ulus olarak kaldığını ve öyle kalacağının da teyididir" dedi.

Biden'ın, "Amerika Birleşik Devletleri, egemenliğini savunmak için mücadeleye devam eden Ukrayna halkını desteklemeye kararlıdır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, bugüne kadarki en büyük güvenlik yardımını duyurmaktan gurur duyuyorum: Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla sağlanacak yaklaşık 2,98 milyar dolarlık silah ve askeri teçhizat" dediği Beyaz Saray açıklamasının devamında, "Ukrayna; hava savunma sistemleri, topçu sistemleri, mühimmat, insansız hava aracı sistemleri ve radarlar alacak. Yeni yardımlar Ukrayna'nın uzun vadede kendini savunmaya devam etmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Biden'ın, Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklaması şu ifadelerle son buldu:

"Binlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı, milyonlarca kişinin evlerini terk ettiği ve pek çok kişinin Rus vahşeti ve saldırılarına kurban gittiği bu bağımsızlık gününün birçok Ukraynalı için buruk olduğunu biliyorum. Ancak altı aydır aralıksız devam eden saldırılar, Ukraynalıların kendilerine, ülkelerinde ve otuz bir yıllık bağımsızlıklarına duydukları gururu daha da güçlendirdi. Bugün ve her gün, otokrasiyi harekete geçiren karanlığın, her yerde çzgür insanların ruhlarını aydınlatan özgürlük aleviyle boy ölçüşemediğini ilan etmek için Ukrayna halkının yanındayız. Gururlu Ukraynalı-Amerikalılar da dahil olmak üzere; Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı on yıllar boyunca demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir devlet olarak kutlamaya devam etmeyi dört gözle bekliyor."