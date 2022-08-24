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Beşiktaş, Dele Alli bombasını patlattı! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı

Beşiktaş, Dele Alli bombasını patlattı! İngiliz yıldız 1 yıllığına kiralandı

Dele Alli'nin transferi için bir süredir Everton'ı yoklayan Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.

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Beşiktaş, Dele Alli bombasını sonunda patlattı. Everton ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yöneticiler, Dele Alli'yi 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Sözleşme detayları

Dele Alli'nin sözleşme detayları da belli oldu. Beşiktaş, Everton'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah-beyazlılar Dele Alli'yi satın almak isterse; Ocak ayında 6 milyon Euro, sezon sonunda ise 8 milyon Euro ödemesi gerekecek. 

Bir dönem değeri 100 milyon euro'ya çıkmıştı

Tottenham'da gösterdiği performansla bonservis değerini bir dönem 100 milyon Euro'ya kadar çıkartan Dele Alli, sonrasında yaşadığı düşüşle Everton'a gönderildi. Kariyerinde yeni bir sıçrayış yapmak isteyen 26 yaşındaki yıldız oyuncu Beşiktaş'ı büyük bir şans olarak görüyor.

Pazartesi günü kadroda

Beşiktaş yönetimi Dele Alli'yi Pazartesi günü Sivasspor ile oynanacak maçta kadroya almayı düşünüyor. Sezon başını Everton ile geçiren ve hazır durumda olan Dele Alli, Valerien Ismael'in şans vermesi halinde maçta da oynayabilecek.

Bu sezon kaç maç oynadı?

Geçen yılın Ocak ayında Tottenham'dan Everton'a bedelsiz transfer olan 26 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de bu sezon 2 maçta 38 dakika forma giydi.

Gol sevinciyle tanınıyor

Dele Alli eliyle yaptığı gol sevinciyle bütün dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Hatta dünyada bir challenge başlamış ve neredeyse bütün taraftarlar Alli'nin bu hareketini yapmaya çalışmıştı.

Kaynak:  A Spor

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