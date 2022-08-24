Arabaları saklayın dolu saat 22.00'de geliyo meteoroloji Ankara, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Aydın

Dün Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa'yı vuran ceviz büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur İstanbul'a vardı. Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste son dakika uyarıları geliyor. İstanbul geçtiğimiz yıllarda yaşadığı dolu felaketini unutabilmiş değil. Şiddetli yağış ve dolu ihtimali herkesi alarma geçirdi. Bir çok kişi AVM otoparklarının yolunu tutarken, araçlar için halı ve battaniyelerde hazırlandı. Meteorolojinin yayınladığı son tahmine göre bu yağış dalgası şiddetli yağışla birlikte dolu, hortum ve sel riskini de getiriyor. Uyarı verilen illerin listesi de güncellendi. Sadece İstanbul değil, Marmara bölgesindeki tüm illere ilaveten İzmir dahil bir çok il listede. Ankara için de dolu ve yağmur alarmı geldi. Meteoroloji sitesinde şiddetli yağış ve dolu için saatli tahminler de verdi. İşte saatlik son hava durumu raporu: