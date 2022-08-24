Arabaları saklayın dolu saat 22.00'de geliyo meteoroloji Ankara, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Aydın
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları geldi. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Sakarya gibi bir çok il listede. Şiddetli yağış doluyu da beraberinde getiriyor. Dün Trakya'yı vuran ceviz büyüklüğündeki dolu İstanbul'da da görülebilir. Bir çok kişi arabalarını halı ve battaniyelere sarıyor. Dolu ve şiddetli yağış için uyarı verilen illerin listesi de arttı. Meteoroloji sitesinden yağışın en şiddetli olacağı saatleri de verdi. İşte son tahmin:
Dün Tekirdağ, Çanakkale ve Bursa'yı vuran ceviz büyüklüğündeki dolu ve şiddetli yağmur İstanbul'a vardı. Meteoroloji ve AKOM'dan üst üste son dakika uyarıları geliyor. İstanbul geçtiğimiz yıllarda yaşadığı dolu felaketini unutabilmiş değil. Şiddetli yağış ve dolu ihtimali herkesi alarma geçirdi. Bir çok kişi AVM otoparklarının yolunu tutarken, araçlar için halı ve battaniyelerde hazırlandı. Meteorolojinin yayınladığı son tahmine göre bu yağış dalgası şiddetli yağışla birlikte dolu, hortum ve sel riskini de getiriyor. Uyarı verilen illerin listesi de güncellendi. Sadece İstanbul değil, Marmara bölgesindeki tüm illere ilaveten İzmir dahil bir çok il listede. Ankara için de dolu ve yağmur alarmı geldi. Meteoroloji sitesinde şiddetli yağış ve dolu için saatli tahminler de verdi. İşte saatlik son hava durumu raporu:
İstanbul, Bursa, Balıkesir dikkat
Meteorolojinin duyurduğu şiddetli yağış geldi. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli yağışlar görülecek. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağmur var. Meteoroloji ani sel, su baskını ile birlikte dolu yağışı için de uyardı. Yıldırım ve hortum tehlikesi de bulunuyor. Yağmur ve dolu kuvvetli rüzgar ve kısa sureli fırtına ile ulaşımda aksamalara sebep olabilecek.
İstanbul'a dolu geliyor arabaları örtün
İstanbul'da bir çok kişi araçlarını AVM'lere çekiyor ya da battaniye ve halılara sarıyor. AKOM'dan gelen son dakika uyarısına göre İstanbul'da şiddetli yağış doluyu da getirecek. AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor” denildi. AKOM uyarısı şöyle:
*Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor”.
İstanbul saatlik hava durumu
İstanbul için beklenen şiddetli yağış fırtınayla birlikte vuracak. Dolu yağışı İstanbul için saat 22.00'den sonra ihtimal dahilinde bulunuyor. Saat 22.00'ye kadar lokal yağışlar görülecek. Saat 22.00'den sonra ise kesintisiz bir fırtına ve şiddetli yağış var. Bu yağış cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek.