Okul servis ücretlerine zam geldi! İşte İstanbul'da zamlı servis ücretleri

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasına günler kala İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 oranında zam yapıldı. İşte UKOME'nin zam kararı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (UKOME) toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi. Servis sahipleri yüzde 30 zam istemişti. Yapılan zamla birlikte en yakın mesafe (0-1 km) 554 TL'den 660 TL'ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL'den bin 585 TL'ye çıktı. İşte zamlı servis ücretleri...