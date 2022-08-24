İstanbul saat 22.00'ye kadar çok fena şiddetli fırtına dolu getiriyor araçları sarıp sarmalayın

İSTANBUL için Meteoroloji İşleri Müdürlüğü ve AKOM'dan son dakika hava durumu uyarıları geldi. İstanbul için şiddetli yağışla birlikte dolu ihtimali de var. Araçlarınızı otoparklara çekin ya da mutlaka üstünü kapatın. İstanbul'da saat 22.00'dan sonrası fena olacak.

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İstanbul için dolu ve şiddetli yağış uyarısı gelince İstanbul'da bir çok kişi araçlarını AVM'lere çekiyor ya da battaniye ve halılara sarıyor. AKOM'dan gelen son dakika uyarısına göre İstanbul'da şiddetli yağış doluyu da getirecek.

Araçlara kapalı otoparka çekin

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul'da saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor” denildi. Geçtiğimiz yıllarda şiddetli fırtınayla gelen dolu araçları hurdaya çevirmişti. Şimdiden araçlarınızı kapalı otoparklara alın ya da üzerini örtün.

Cumaya kadar devam edecek

AKOM uyarısı şöyle: *Saat 22.00’e kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışı da bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istendi. Ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor”.

İstanbul saatlik hava durumu

İstanbul için beklenen şiddetli yağış fırtınayla birlikte vuracak. Dolu yağışı İstanbul için saat 22.00'den sonra ihtimal dahilinde bulunuyor. Saat 22.00'ye kadar lokal yağışlar görülecek. Saat 22.00'den sonra ise kesintisiz bir fırtına ve şiddetli yağış var. Bu yağış cuma günü akşam saatlerine kadar sürecek.