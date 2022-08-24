Gelinim Mutfakta yeni sezona büyük sürprizle geliyor! Nursel Ergin müjdeyi verdi

Ekranların sevilen ve reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni sezona bomba gibi geliyor. Hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan programın sunucusu Nursel Ergin verdiği röportajda yeni sezon ile ilgili çarpıcı açıklamalar bulundu.

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Gelinim Mutfakta 5. sezonuyla Nursel Ergin’in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Yarışmada yine 5 kayınvalide ve 5 gelin altınları almak için kıyasıya mücadele edecek. Yeni sezon ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan güzel sunucu Nursel Ergin verdiği röportajda; "Yenilik her zaman iyidir. Bu seneki gelin ve kayınvalideler inanılmaz keyifli. Çekimler sırasında çok ama çok eğleniyoruz. Bu enerji eminim ki ekrana da yansıyacak" dedi.

"Fenomen bir yarışma, saatinde lider"

Kanal D’nin sevilen yarışma programı “Gelinim Mutfakta” yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. 5 kayınvalide ve 5 gelin altınları almak için mücadele edecek. Cuma günü hafta finalinde bir kayınvalide ve bir gelin de yarışmaya veda edecek. Programın sunucusu Nursel Ergin programla ilgili; "Oldukça fenomen bir yarışma, saatinde lider... Yine bu sezona bomba gibi hazırlandık ve kaldığımız yerden devam etmeyi planlıyoruz" dedi. Ayrıca Programın başarısının tartışılmaz olduğunun altını çizen Ergin, "İnanılmaz gururluyum, başarılarıma bir yenisini eklemek iyi hissettiriyor. Sokakta ne kadar çok izlendiğimizi ilgiden fark edebiliyorum. Buradan değerli izleyicilerimize bize gösterdikleri tevazudan ve ilgiden ötürü teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

"Her zaman sürprizli geçiyor"

Her gün ilk defa sunuyormuşum gibi heyecanlı oluyorum diyen başarılı sunucu; "Benim programın başından sonuna ruh halim değişebiliyor. Gelinler yemek yapmaya başlıyorlar, tadım ve kritik bölümü her zaman heyecanlı geçiyor. Bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz. Sonra asıl mesele altını kim kazandı? İşte orada heyecan doruğa çıkıyor. Ben bile çeyrek ile altın bilezikleri anons ederken çok heyecanlanıyorum" dedi. Ayrıca Nursel Ergin, yarışmada sizin favori gelin kayınvalideniz oluyor mu? sorusuna ise "Olmaması, tarafsız kalmak için uğraşıyorum. Ben de yemeklere puan verdiğim için bu çok önemli. Hepsine eşit yaklaşıyorum ve adil davranıyorum" yanıtını verdi.

Gelinim mutfakta ne zaman, saat kaçta?

Ekranların ilgiyle takip edilen programlarından Gelinim Mutfak'ta yeni sezonuyla 22 Ağustos saat 13:00'te Kanal D'de izleyicisiyle buluştu. Hafta içi hergün yayınlanacak olan programda 5 kayınvalide ve 5 gelin altınları almak için mücadele edecek. Cuma günü hafta finalinde bir kayınvalide ve bir gelin de yarışmaya veda edecek.

Gelinim mutfakta geçen sezon birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta geçen sezonun birinci ismi Yeşim olmuştu.

Altın Final'inde Yeşim ve Hasret günün kazananı oldu. Bu nedenle iki gelin son çeyrek için kuraya kalmıştı. Kura sonucu Yeşim, final serisinin son çeyreğini kazanmıştı. Böylece Hasret ve Yeşim 6 çeyreğin sahibi olmuştu.

Eşitlik halinde 20 gün boyunca en fazla puanı toplayan gelin Altın Final'in birincisi seçilmişti. 4 hafta boyunca final serisinde 292 puana ulaşan Yeşim, 25 bileziğin de sahibi olmuştu.

Gelinim mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın bu sezonki sunucusu Nursel Ergin oldu. Geçtiğimiz sezon birçok farklı sunucunun yer aldığı programda yeni sunucu Nursel Ergin ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Gelinim mutfakta’nın sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nursel Ergin ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

30 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nursel Ergin yetiştirme yurdunda büyüdü. Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı dünyaya gelirken, Bengü Çınar'ın babasının ismi basınla paylaşılmadı.

Nursel Ergin, ilk olarak Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘Var mısın Yok musun?’ isimli yarışma ile televizyon ekranlarında yer aldı. Kısa süre içerisinde halkın sevgisini kazanan Nursel Ergin, sonrasında TRT1’de yayınlanan Cam Kırıkları isimli dizide Suna karakterine hayat verdi. 2015 yılında da Nursel’in Mutfağı isimli yemek programının sunuculuğunu üstlendi.