Bebeklerde diş çıkarırken zorluk yaşamasın! Diş kaşınmasına iyi gelen yöntemler

Bebekler, diş çıkarma dönemlerinde kaşıntı yaşayabilir ve huysuzlanabilirler. Ebeveynler, bebeklerinin bu dönemlerde sıkıntı çekmesini istemez ve birçok yönteme başvururlar. Eğer sizin de bebeğiniz diş çıkarma dönemindeyse ve kaşıntı problemi varsa, bu yöntemleri mutlaka deneyin. Bu yöntemler bebeğinizi rahatlatıyor.

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Soğutulmuş meyve

Bebeğinizin diş kaşınmasını rahatlatmak istiyorsanız, bazı meyveleri soğutarak yedirebilirsiniz. Bu yöntem, soğuk uygulaması sayesinde bebeğinizi rahatlatacaktır. Boğulma tehlikesini önlemek için ise soğuttuğunuz meyveyi meyve filesine koyun ve bebeğinize yalayarak veya emerek yiyeceği şekilde verin. Meyve filesi kullanıyorsanız, buharda pişirilmiş elma, çilek, mango veya olgun armut gibi birçok çeşitte meyve vermeyi de deneyebilirsiniz.

Soğuk bez

Temiz ve küçük biz bez alıp suyla ıslatın, sıkarak fazla suyundan çıkardıktan sonra bezi buzdolabına koyun. Bez soğuyunca daha küçük olacak şekilde katlayın ve ağzına alarak rahatsız olan diş etlerini rahatlatması için bebeğinize verin. Bezi emerken veya çiğnerken boğulma tehlikesiyle karşı karşıya gelmemek için çocuğunuzu mutlaka gözetim altında tutun.

Soğuk metal kaşık

Soğuk metal, rahatlatıcı bir malzemedir. Bu, dişleri kaşınan bebeğiniz için de rahatlatıcı olabileceğinden temiz bir metal tatlı kaşığını buzluğa koyun ve soğutun. Metal kaşık yeteri kadar soğuduktan sonra kaşığın arka kısmıyla bebeğinizin diş etlerine canını acıtmadan masaj yapın. Bebeğiniz kısa süre içinde rahatlayacaktır.

İçi su veya jel dolu diş kaşıma oyuncağı

İçi su veya jel dolu diş kaşıma oyuncağı alıp buz dolabında bir süre bekletin. Oyuncağın içindeki sıvı donacak ve bebeğiniz, oyuncak yardımıyla dişlerini kaşırken onu daha çok rahatlatacaktır. Bu konuda dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise, oyuncağı bebeğinizin rahatlıkla tutabileceği şekilde seçmeniz olacaktır.

Ağzın kuru tutulması

Bebeğiniz, bu dönemde daha çok tükürük üretecek ve ağzından sürekli akıtacaktır. Bu dönemde bebeğinizin ağız çevresinin sürekli ıslak kalması tahrişe sebep olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için bebeğinizin ağız çevresini olabildiğince temiz ve kuru tutmaya çalışın.

Sevgi

Bu dönemde ve diğer dönemlerde de bebeğinize bolca sarılın ve ona sevildiğiniz hissettirin. Onunla bol bol keyifli vakit geçirin ve onunla bolca ilgilenin. Her rahatsızlıkla iyi geldiği gibi sevgi, bebeğinizin bu döneminde de onu rahatlatacak bir unsurdur. Sevildiğini hisseden bebekler huzurlu olur ve kendilerini daha güvende hisseder. Böylelikle diş kaşınması konusunda da rahatlayacak ve kendini daha iyi hissedeceklerdir.