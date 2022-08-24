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İlk çocuk sevincine kader duvar ördü... Anne ve bebeğine gözyaşlarıyla veda

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlk çocuk sevincine kader duvar ördü... Anne ve bebeğine gözyaşlarıyla veda

MANİSA'da 7 aylık hamile kadın evinde düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Talihsiz kadın ve bebeği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze töreninde acılı koca gözyaşlarına boğulurken çiftin ilk çocuk sevinci yaşamaya hazırlandıkları öğrenildi.

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Manisa’nın Turgutlu ilçesi Dalbahçe Mahallesinde oturan 4 yıllık evli Ömer-Sümbül Karakuş çifti ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanırken 32 yaşındaki anne adayı Sümbül Karakuş evde düşme sonucu geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç kadın ve karnındaki 7 aylık bebeği Turgutlu Hüseyniye Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Turgutlu Mezarlığında toprağa verildi.

Sümbül Karakuş’un eşi Ömer Karakuş ile yakınlarının ayakta güçlükle durdukları görülürken genç kadın ile bebeği dualar ve gözyaşlarıyla ebediyete uğurlandı.

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