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Ciddiyetiyle ömür törpüsü olan burçlar! Onlarla yaşamak gerçekten çok zor

Ciddiyetiyle ömür törpüsü olan burçlar! Onlarla yaşamak gerçekten çok zor

Bazı burçlara mensup insanlar vardır ki yanlarına yaklaşmaya, bir şey söylemeye çekinirsiniz. İşte o, insanı ciddiyetiyle yoran burçları sizler için derledik. Bu burçlar, hayatı fazla ciddiye alırlar ve hiçbir şeyi akışına bırakamazlar. Hayattan zevk almak yerine, kendilerine kurallar koyarlar ve o kuralların içinde sıkışıp kalırlar. Bakın bu kafayı ciddiyetle bozmuş burçlar hangileri...

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Her insanın hayata bakış açısı farklıdır. Kimisi eğlenmeyi ve dağınık yaşamayı severken, kimisi de kurallara bağlı yaşamayı ve her şeyin belli bir düzen içinde olmasını isterler. Kimileri hayatın sadece iyi yönleriyle ilgilenirken, kimileri de çizdiği sınırlarla ilgilenirken yaşamayı kaçırırlar. Bu burçların hangileri olduğunu merak ediyorsanız ve kendinizle ilgili böyle problemleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu yazı tam da size göre... Astrolojide burçlar aleminde hayatı çok fazla ciddiye alan burçları merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İşte bahsettiğimiz özelliklere sahip burçlar... 

Akrep burcu

Akrep burcu insanları ciddi ve kuralcı bir ruha sahiptir. Her zaman insanlara karşı otomatik olarak bir duvar örerler. Kimsenin onlara kolaylıkla ulaşmasını istemezler. Özellikle yeni tanıştığı insanlara karşı çok fazla mesafeli ve soğukturlar. Duygularının yüzeye çıkmasından çekinirler ve buna asla izin vermezler. Bu nedenle soğuk insanlar olarak herkes tarafından yargılanırlar. Ama bu durumdan rahatsız olmazlar çünkü soğuk insan kalıbına girmeyi kendileri isterler. İnsanların, kendilerinden çekinmesini isterler. Akrep burçları hayatı o kadar gereksiz ciddiye alır ki başkaları onları bazen acımasız bulabilir. Her şeye derin bir ciddiyetle bakarlar ve birçok durumda, kendisine yapılan şakalara sinirlenirler.

Oğlak burcu

Oğlak burcuna mensup kişiler, gelecek konusunda çok ciddi davranırlar. Kendilerini, sevdiklerini garanti altına almak zorunda hissederler. İşi onlar için her zaman ilk plandadır. Hatta kendilerini iş için veya şu anda yapmakta oldukları herhangi bir şey için izole edebilirler. Oğlak burçları her konuda fazla ciddi olduğu için onlarla bir yaşam sürdürmek çok zordur. Çünkü kimse bu kadar ciddi ortamda kendini rahat hissedemez ve samimi davranamaz. Haliyle de oradan uzaklaşmak ister. Oğlak burcu insanlar, herkesin onlar kadar ciddi ve derin bir şekilde düşünmelerini beklerler. Bu yüzden laubaliliği hiç sevmezler.

Başak burcu

Başak burcu insanlar mükemmeliyetçidir ve gerçekten  halledebileceklerinden çok daha fazlasını üstlenme eğilimindedirler. Fazla stres altında olarak birçok işi halletmeye alışkındırlar. Onlar için çalışmak ve sorumluluk almak çok önemli şeylerdir. İşlerinde disiplin, en çok önemsedikleri şeylerden biridir. Yaptıkları işi özenli bir şekilde yaparlar ve başkalarının da öyle yapmasını beklerler. Onunla aynı ekipteyseniz, her şeyi kusursuz yaptığınızdan emin olun çünkü aksi, başak burcu insanını çok sinirlendirebilir. Kendilerini geliştirmek ve daha iyi bir versiyon olmak için, gerekenden biraz daha fazla olmak için sürekli olarak çalışmak zorunda hissederler. 

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