Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar'a şok tehdit! Dini duygularla dalga geçme ağzını burnunu patlatırlar

Verdiği vaazlarla tepkilerin odağındaki isim olan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı, bu kez de Cem Yılmaz'ı hedef aldı. Cem Yılmaz, "2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" cevabı verirken, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz'a destek attı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise Şahan Gökbakar'ı tehdit etti.

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Verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı'nın geçmişte komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldığı bir videonun yeniden sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz'ın 'CM101MMXI Fundamentals' adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan Konakçı "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti." dedi.

Cem Yılmaz: 2023'te 50 yaşındayım!

Cem Yılmaz, yeniden gündem olan videonun Twitter'da TT olmasının ardından sosyal medya hesabından Konakçı'ya, "2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum" yanıtını verirken ünlü komedyene meslektaşı Şahan Gökbakar'dan da destek geldi.

Gönül rahatlığıyla gülün imandan çıkarmaz

İmam Konakçı'ya gönderme yapan Şahan Gökbakar, dikkat çeken o paylaşımında ''Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz.'' ifadelerine yer verdi.

Gökçek: Birisi ağzını gözünü dağıtır

Şahan Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Melih Gökçek, ünlü komedyeni hedef gösterdi. Recep İvedik filminden bir kare paylaşan Melih Gökçek, Şahan Gökbakar'ı dini duyguları kullanmakla suçladı. Melih Gökçek'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Tamam her türlü soytarılığı yapıyorsun ama haddini aşıp dini konularla alay edemezsin… İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun, hem senin ağzını gözünü dağıtan. yapma… Haddini bil...'''