Ne Şeyma Subaşı ne Ayça Çağla! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda güzellikte hepsini geçti

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, güzelliği ile görenleri büyülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, Seda Başbuğ'un, Şeyma Subaşı ve Ayça Çağla'dan daha güzel olduğunu savundu.

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Başarılı iş hayatı ve kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden inmeyen Acun Ilıcalı son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

MasterCehf, Survivor gibi reyting rekorları kıran yarışmaların yapımcılığını üstlenen ünlü televizyoncunun özel hayatı oldukça merak ediliyor.

3 evlilik yapan ve 4 kız çocuğu sahibi olan Ilıcalı sosyal medyada da çocuklarıyla sık sık paylaşım yapmasıyla dikkat çekiyor.

En son Şeyma Subaşı ile evlenen ve Melisa adında bir kız çocuğu olan Ilıcalı'nın bu evliliği kısa sürmüş ve ünlü televizyoncu Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Ilıcalı'nın ikinci evliliği ise Zeynep Yılmaz'la olmuştu. Ilıcalı'nın bu evlilikten Yasemin ve Leyla adında iki kız çocuğu oldu. İkilinin uzun evlilikleri Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile sevgili olmasıyla birlikte bozuldu.

Acun Ilıcalı'nın ilk evliliği ise Seda Başbuğ ile oldu. Acun Ilıcalı'nın bu evlilikten en büyük kızı Banu dünyaya geldi.

Ilıcalı'nın ilk evliliği medyada çok yer almasa da Banu Ilıcalı'nın annesi ile paylaştığı pozlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'un güzelliği adeta baş döndürdü.

İşte Acun'un ilk eşi Seda Başbuğ

Seda Başbuğ kimdir?

Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olarak tanınıyor. İkili 1988 yılında evlendi. 1993 yılında ise boşandılar. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de çalıştı. Seda Başbuğ son dönemde kurucusu olduğu anaokulunu işletiyor.

Şeyma Subaşı kimdir?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 yılında Samsun'da doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım bölümü mezunu olan Şeyma Subaşı 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katıldı ancak dereceye giremedi.

Şeyma Subaşı 2008 yılında 'Var mısın Yok musun' isimli yarışma programına katıldıktan sonra programın sunucusu Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başladı ve nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı 26 Kasım 2018 yılında ayrıldı.

Şeyma Subaşı kendi kurduğu giyim markası ve sosyal medya işleri ile ilgileniyor. Şu sıralar Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile beraber olan Subaşı sık sık gündeme geliyor.