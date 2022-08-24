Kılıçdaroğlu: Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin Nassmış Erdoğan kim Nass kim?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoya 'Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin' notunu da düştü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin" notuyla Twitter'dan 5 dakikalık video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Merhabalar bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde fayda var. Önce bu faizler meselesini bir konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor Merkez Bankamız faizi indiriyor. Ve Erdoğan da Nass algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım. Faiz artıran ülkeler yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor.

Faiz düşürenlerde haliyle yatırımcıya ve dövize gelme demiş oluyor. Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki sonrasında ne oluyor? Türk Lirası'nın değeri düşüyor dövizin fiyatı artıyor.

Sonra Merkez Bankası ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasalarda yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere gidiyor. Paralel de piyasada yatırımcı kıtlığı olduğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün o da artıyor.

Bankalar bakıyor piyasa şartlarına bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını piyasa fiyatına satıyor. Sonuç, bankalar için yüzde 400 kar artışı sizler için sefalet. Erdoğan, ekonomik olarak en savunmasız kitlenin, hayatta kalabilmek için kredi alan kitlenin son parasını da alıyor ve varsıllara veriyor. Nassmış. Erdoğan kim Nass kim?''"