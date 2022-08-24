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AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin

AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin

Önümüzdeki 5 gün içerisinde bir çok ilde sağanak yağış beklenirken, AFAD sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre 24 Ağustos’ta, Trakya, Ege’nin bazı bölgeleri ve Marmara’nın bir kısmında kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor. 25 Ağustos’ta ise Kuzey Ege ve Marmara’nın güneyinde yer yer kuvvetli yağış oluşacağı tahmin ediliyor.

Yağışın etkilerine karışı önlem alınması için AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM),  hava tahminleri doğrultusunda Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa valiliklerine uyarı mesajı gönderdi.

Vatandaşların da kendi bireysel risklerinin yanı sıra ev ve işyerlerindeki su baskını risklerine karşı tedbir almaları için uyarıda bulunan AFAD'ın mesajında şöyle denildi:

Ayak bileğinize gelen sel suyu neler yapar?

AFAD, vatandaşları da olası su baskını ihtimaline karşı ev ve işyerleri için önlem almaya, araçlarını dolu yağışı ihtimaline karşı koruyacak tedbirler almaya çağırıyor. Ayrıca ayak bileğine gelen sel sularının bir insani sürükleyebileceğini hatırlatarak sel sularına girilmemesi konusunda uyarıyor.

Valiliklerden neler istendi?

AFAD, valiliklere, ani sel, su baskını, dolu, fırtına ve hortum risklerine hazırlıklı olmaları için dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yaptı. Mesajda, ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması istendi. Teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi hatırlatıldı.

24 Ağustos çarşamba günü uyarıları

Yağışların, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bilecik, Yalova, Manisa, Kütahya, İzmir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

25 Ağustos Perşembe günü hava durumu

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne ile Tekirdağ’ın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vatandaşlarımızı uyarıyoruz

Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.

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