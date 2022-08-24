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Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor

Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor

LİV Hospital Hastanesi'nin ünlü hekimi Prof. Dr Erkan Topuz bamyanın sırrını açıkladı. Bamyada olan bir madde hiç bir sebzede bulunmuyor. Bamya öyle bir özelliğe ve vitamine sahip ki kanseri bile durduruyor. Özellikle hamile kadınlar için eşsiz bir nimet. Kalp hastası olan, kan şekeri düşenler de mutlaka bamya tüketsin. Bamya'da B6, A, C, K gibi eşsiz vitaminler var.

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Türk mutfağında yer alan bamya eşsiz bir besin olma özelliğine sahip. Kırmızı ve yeşil olmak üzere 2 farklı çeşidi olan bamyanın en önemli sırrını Liv Hospital Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Erkan Topuz açıkladı. Bamyanın kanseri durdurduğunu belirten Erkan Topuz, bamyada hiç bir sebzede bulunmayan bir besin bulunduğunu da söyledi. 

Bamyanın besin değerleri

Bamya, yenilebilir tohum kabuklarıyla tanınan çiçekli bir bitkidir. Kırmızı ve yeşil olmak üzere iki tane çeşidi vardır. Her iki çeşidin tadı aynıdır ve kırmızı olan pişirildiğinde yeşile döner. Biyolojik olarak meyve olarak sınıflandırılan bamya, yemeklerde genellikle sebze gibi kullanılır.

100 gr bamyadaki vitamin ve besinler

•Kalori: 33
•Karbonhidrat: 7 gram
•Protein: 2 gram
•Yağ: 0 gram
•Lif: 3 gram
•Magnezyum: Günlük İhtiyacın %14'ü
•Folat: Günlük İhtiyacın %15'i
•A Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü
•C Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı
•K Vitamini: Günlük İhtiyacın %26'sı
•B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü

*Bamya, mükemmel bir C ve K1 vitamini kaynağıdır. C vitamini, genel bağışıklık işlevinize katkıda bulunan suda çözünür bir besindir,
*K1 vitamini ise kanın pıhtılaşmasındaki rolüyle bilinen yağda çözünen bir vitamindir.

Bamyadaki hiç bir sebzede yok

*Bamya kalori ve karbonhidrat bakımından düşüktür ve bir miktar protein ve lif içerir. Pek çok meyve ve sebzede protein bulunmaz, bamya da protein bulunması bamyaya bir artı daha sağlar. Yeterince protein yemek, kilo yönetimi, kan şekeri kontrolü, kemik yapısı ve kas kütlesi için faydalarla ilişkilidir.

Kalp Hastalığı Riskini Azaltabilir

Yüksek kolesterol seviyeleri, daha büyük bir kalp hastalığı riski ile ilişkilidir. Bamya, sindirim sırasında kolesterole bağlanabilen ve vücudunuz tarafından emilmek yerine dışkı ile atılmasına neden olan müsilaj adı verilen kalın jel benzeri bir madde içerir. Bu sebeple kan kolesterol seviyelerini düşürecek ve iltihapla savaşan kalbi koruyacaktır. Bu çalışma hayvanlar üzerinde yapılmış, olumlu sonuç vermiştir, ancak insan üzerinde daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır.

Bamya kanseri durduruyor

*Bamya, insan kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilen lektin adı verilen bir protein türü içerir. Göğüs kanseri hücrelerinde yapılan bir test tüpü çalışması, bamyadaki lektinin kanser hücresi büyümesini %63'e kadar önleyebileceğini buldu.

Bamya Kan Şekerini Düşürür

Sağlıklı kan şekeri seviyelerini korumak, genel sağlığınız için çok önemlidir. Sürekli yüksek kan şekeri, prediyabet ve tip 2 diyabete yol açabilir. Bamya ve bamya özü yemek kan şekeri düzeylerinii düşürmeye yardımcı olur. Ancak ciddi bir sağlık sıkıntınız varsa ve düzenli ilaç kullanıyorsanız bunları tüketmeden ve net bir kanıya varmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

Hamileler için eşsiz folat (B9) kaynağı

Folat (B9 vitamini) hamile kadınlar için önemli bir besindir. Gelişmekte olan bir fetüsün beynini ve omurgasını etkileyen nöral tüp defekti riskini azaltmaya yardımcı olur. Doğurganlık çağındaki tüm kadınların her gün 400 mcg folat tüketmesi önerilir. Bamya, bir kadının günlük ihtiyacının %15'ini 100 gram ile karşılar, bamya iyi bir folat kaynağıdır.

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