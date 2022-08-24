Alp Navruz'a adeta teklif yağdı! 30 proje içinden bakın hangisini seçti

Son olarak Ada Masalı dizisi ile ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Alp Navruz yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. 30'dan fazla teklif alan ünlü oyuncu bakın hangi projeye evet dedi...

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Son olarak Star TV ekranlarında Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan'la başrol paylaşan ünlü oyuncu Alp Navruz son dönemde en çok ekranda görülmek istenen isimlerden.

Yeni sezonda geri dönüyor

Son dizisinde başrol paylaştığı Ayça Ayşin Turan'la arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle uzun süre gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Alp Navruz yeni sezonda efsane bir projeyle ekranlara dönecek.

İçine sinen projeyi seçecekti

Dizisinin final yapmasıyla birlikte birçok ünlü projeden teklif alan Alp Navruz 30'dan fazla teklif almasıyla sezonun en fazla proje teklifi alan oyuncuları arasında yer alıyor. Gelen projeler arasında değerlendirme yapan Alp Navruz ünlü oyuncu içine sinen bir proje gelene kadar ekranlardan uzak olacağını söylemişti. 38 yaşındaki ünlü oyuncu en çok içine sinen projeyi kabul etti.

İşte bomba gibi gelen yeni projesi!

Alp Navruz TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yerine gelecek olan Cennet'in çocukları adlı dizide rol alacak. Senaryosu Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından esinlenilen dizinin senaristliğini Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar yapmaktadır.

Dizinin konusu nedir?

TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan dizide Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Ayça Bingöl'ün hayat vereceği Cennet karakteri ve çocuklarının hayata tutunmaya çalışırken gerçek hayat hikayelerini anlatacak.