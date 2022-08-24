BIST 3.066
DOLAR 18,16
EURO 18,05
ALTIN 1.021,72
HABER /  MAGAZİN

Alp Navruz'a adeta teklif yağdı! 30 proje içinden bakın hangisini seçti

Alp Navruz'a adeta teklif yağdı! 30 proje içinden bakın hangisini seçti

Son olarak Ada Masalı dizisi ile ekranlarda gördüğümüz ünlü oyuncu Alp Navruz yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. 30'dan fazla teklif alan ünlü oyuncu bakın hangi projeye evet dedi...

Abone ol

Son olarak Star TV ekranlarında Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan'la başrol paylaşan ünlü oyuncu Alp Navruz son dönemde en çok ekranda görülmek istenen isimlerden.

Yeni sezonda geri dönüyor

Son dizisinde başrol paylaştığı Ayça Ayşin Turan'la arkadaşlıklarının aşka dönüşmesiyle uzun süre gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Alp Navruz yeni sezonda efsane bir projeyle ekranlara dönecek.

İçine sinen projeyi seçecekti

Dizisinin final yapmasıyla birlikte birçok ünlü projeden teklif alan Alp Navruz 30'dan fazla teklif almasıyla sezonun en fazla proje teklifi alan oyuncuları arasında yer alıyor. Gelen projeler arasında değerlendirme yapan Alp Navruz ünlü oyuncu içine sinen bir proje gelene kadar ekranlardan uzak olacağını söylemişti. 38 yaşındaki ünlü oyuncu en çok içine sinen projeyi kabul etti. 

İşte bomba gibi gelen yeni projesi!

Alp Navruz TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yerine gelecek olan Cennet'in çocukları adlı dizide rol alacak. Senaryosu Atike Hınçlıer'in "Yürek Çıkmazı" kitabından esinlenilen dizinin senaristliğini Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar yapmaktadır.

Dizinin konusu nedir?

TRT1 ekranlarında yayınlanması planlanan dizide Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Ayça Bingöl'ün hayat vereceği Cennet karakteri ve çocuklarının hayata tutunmaya çalışırken gerçek hayat hikayelerini anlatacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor
Bamyada öyle bir şey var ki hiçbir sebzede yok Prof. Erkan Topuz; kanseri bile durduruyor
AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin
AFAD'dan 11 ilin valiliklerine acil uyarı mesajı gönderdi! 2 güne dikkat edin
Ciddiyetiyle ömür törpüsü olan burçlar! Onlarla yaşamak gerçekten çok zor
Ciddiyetiyle ömür törpüsü olan burçlar! Onlarla yaşamak gerçekten çok zor
Vatandaşa kötü haber! Bu kış domatesin fiyatı 50 TL olacak
Vatandaşa kötü haber! Bu kış domatesin fiyatı 50 TL olacak
Ne Şeyma Subaşı ne Ayça Çağla! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda güzellikte hepsini geçti
Ne Şeyma Subaşı ne Ayça Çağla! Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda güzellikte hepsini geçti
Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar'a şok tehdit! Dini duygularla dalga geçme ağzını burnunu patlatırlar
Melih Gökçek'ten Şahan Gökbakar'a şok tehdit! Dini duygularla dalga geçme ağzını burnunu patlatırlar
Bebeklerde diş çıkarırken zorluk yaşamasın! Diş kaşınmasına iyi gelen yöntemler
Bebeklerde diş çıkarırken zorluk yaşamasın! Diş kaşınmasına iyi gelen yöntemler
Üniversite sınavı girişinde Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı'dan haber var
Üniversite sınavı girişinde Türkiye'yi ağlatan Ayşe Sabancalı'dan haber var
İlk çocuk sevincine kader duvar ördü... Anne ve bebeğine gözyaşlarıyla veda
İlk çocuk sevincine kader duvar ördü... Anne ve bebeğine gözyaşlarıyla veda
Gelinim Mutfakta yeni sezona büyük sürprizle geliyor! Nursel Ergin müjdeyi verdi
Gelinim Mutfakta yeni sezona büyük sürprizle geliyor! Nursel Ergin müjdeyi verdi