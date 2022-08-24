Kiloları verince açıldı! Pelin Karahan beline kadar dekoltesiyle bir kez daha fiziğini kanıtladı

Son dönemde verdiği kilolarla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Pelin Karahan İnstagram hesabından paylaştığı pozlarla ortalığı yaktı geçti. İki çocuk annesi Karahan'ın fit halleri hayran bıraktı.

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Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi birçok ünlü dizide rol alan oyuncu Pelin Karahan geçtiğimiz haftalarda hızlı bir şekilde kilo vermesinin sırrını hayranlarıyla paylaşmıştı. Hamilelik sürecinde aldığı kilolardan bir türlü kurtulamayan Karahan son dönemde verdiği kilolarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pozlarıyla gündemlerden düşmüyor!

İnstagramı sık kullanan ünlülerden olan Pelin Karahan eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımların yanı sıra fazla kilolarından kurtulduktan sonra verdiği iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ortalığı ateşe verdi

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran 37 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü oyuncu bu defa sırt dekolteli, siyah mini elbisesiyle ortalığı ateşe verdi. Verdiği kilolar sayesinde fit fiziğine kavuşan Karahan herkesi kendine hayran bıraktı.

"Mihrimah Sultana bakın"

Masmavi gözleriyle ve güzelliğiyle herkesin hayran olduğu oyuncunun İnstagram hesabından paylaştığı o pozlarına çok sayıda beğeni yağarken hayranları yorum yaptı. Ünlü oyuncunun hayranları "Mihrimah Sultanıma bakın", "Bir an tanıyamadım", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın o pozu...

Pelin Karahan kimdir?

19 Ekim 1984 yılında Ankara'da doğan Pelin Karahan annesi tarafından Arnavut kökenlidir. Küçüklüğünü İzmir ve Ankara arasında geçiren ünlü oyuncu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunudur.

Okul yıllarında oyunculuk alanında oldukça etkin olan Pelin Karahan ek iş olarak girdiği Erberk Ajans'a kaydoldu. Ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmi çeken ünlü oyuncu oyunculuk kariyerine Kavak Yelleri dizisi ile başladı.

23 Ekim 2011'de aşk yaşadığı Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona'da evlendi 2013 senesinde boşandılar. Ardından ikinci evliliğini Bedri Güntay'la 2014 yılında gerçekleştiren Pelin Karahan şimdilerde 37 yaşında iki çocuk annesidir.