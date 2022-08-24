Dilan Çiçek sağ gösterip sol vurdu! Kusursuz Kiracı dizisiyle beklenirken yeni projesi çıldırttı

Son olarak Çukur ve Alev Alev dizilerinde rol alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni sezonda FOX TV'de yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kusursuz Kiracı dizisinde başrol oynayacak olan güzel oyuncu yeni projesiyle adeta sağ gösterip sol vurdu.

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Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kusursuz Kiracı'da başrol oynacak olan Dilan Çiçek Deniz yeni projesinin yanı sıra bir ilkede imza atıyor. Yeni sezonda izleyici ile buluşmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu aynı zamanda ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Kariyerinde bir ilk

Bordum Masalı, Çukur ve Alev Alev dizilerinde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin gönlünde taht kuran Dilan Çiçek Deniz oyunculuk kariyerinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda FOX TV'de yayınlanacak olan Kusursuz Kiracı dizinde Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel gibi isimlerle başrol oynacak olan Dilan Çiçek Deniz, "Amadeus" oyunuyla tiyatro sahnesinde boy gösterecek. 3 sezondur kapalı gişe oynayan "Amadeus" oyununda Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen gibi iki usta sanatçıyla partner olacak olan Dilan Çiçek Deniz, kariyerine tiyatroyu da eklemiş olacak.

Amadeus'un yeni Constanze'si oldu

Rol aldığı dizi ve filmerle adından sıklıkla söz ettiren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz Amadeus'un yeni Constanze'si oldu. Üç sezon boyunca Özlem Öçalmaz'ın canlandırdığı karakteri artık Dilan Çiçek Deniz oynayacak. Başarılı oyuncu Amadeus oyununun yeni Constanze'si olarak objektif karşısına geçti.

Kusursuz Kiracı dizisinin konusu ne?

Kusursuz Kiracı’da ana karakter Mona (Dilan Çiçek Deniz), yetimhanede büyümüş genç bir kadındır. İnternet gazetesinde çalışmakta ve son dönemde İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ev kundaklaması vakalarının haberini yapmaktadır. Yine yangın haberine gittiği bir gün, aynı haberi yapmaya gelen fotoğraf muhabiri Yakup (Serkay Tütüncü) ile karşılaşırlar. Birbirlerinden alttan alta hoşlanmakla birlikte, tümüyle zıt karakterlere sahip oldukları için didişe didişe haberi yaparlar. Haber dönüşü Mona zaten kavgalı olduğu ev sahibinin eşyalarını kapının önüne koyduğunu görür ve artık evsiz kalmıştır. Yetimhaneden arkadaşı ve şimdilerde polis olan arkadaşı Leyla (Melisa Döngel) gizli bir görevde olduğundan, yeni tanıştığı Yakup’un, sonradan garip bir mimariyle ikiye bölünmüş olan evine kiracı olma teklifini geçici bir çözüm olarak kabul etmek zorunda kalır. Ancak Mona daha apartmana taşındığı ilk gün, Yuva Apartmanı’nda garip işler döndüğünü fark eder. Gizemli tavırlar takınan komşular da onun apartmana taşınmasından hiç memnun görünmemektedir. İçeride sıra dışı işler döndüğü bellidir ancak Mona neler olup bittiğini anlayacak zaman bulamadan, hiç beklenmedik, ciddi bir problemin içine düşer.

Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncular kimler?

Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı dizi ilk bölümüyle 30 Ağustos Salı akşamı ekranda olacak.