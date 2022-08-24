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Üniversite hastanelerindeki sağlık personeline ek ödeme düzenlemesi

Üniversite hastanelerindeki sağlık personeline ek ödeme düzenlemesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, sağlık bakanlığı bünyesindeki personelin faydalandığı yeni yönetmelikte yapılacak düzenleme ile ek ödemeden üniversite hastanelerindeki personelin de faydalanacağını söyledi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim kurumlarına bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personellerinin hak kaybına uğramaması ve özlük hakkı iyileştirmelerinin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yasal mevzuat çalışması yapıldığını açıkladı.

İşte Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarının tamamı;

Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız'ın talimatıyla, söz konusu iyileştirmelere matuf olarak yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır.

Düzenlemenin yapılmasıyla birlikte, güncellenmiş hâliyle döner sermaye ek ödemesi uygulamasından, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarımız da yararlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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