Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un performansını kıyasladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir aylık diplomasi trafiğiyle birçok meselenin çözümüne katkı sağladı. Fransız vekil François Asselineau, Erdoğan'a karşılık Macron'un performansına dikkat çekti.

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Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomaside yoğun bir çalışma performansı sergiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir ayda gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerde, küresel ve bölgesel sorunların çözülmesinde önemli bir rol üstlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son bir aylık süreçte, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Erdoğan ve Macron'un performansını kıyasladı

Erdoğan önümüzdeki günlerde Balkan ülkelerinde tüm bu diplomasi trafiğine devam edecek.

Fransız siyasetçi François Asselineau, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ağustos ayı performansını kıyasladı.

Fransız siyasetçi, Macron'un bir aylık süreçte etkisiz performansına atıfta bulundu.

Macron'un tatil fotoğraflarını paylaştı

François Asselineau, bir tarafa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını koyarken, diğer tarafada, Macron'un tatil fotoğraflarını paylaşarak, medyaya göre Erdoğan tecrit edilmiş Macron ise işkolik dedi.

"Yalancı ve beceriksiz"

Sosyal medya paylaşımının devamında Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.