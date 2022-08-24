Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

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Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftar desteğini arkasına alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyordu. Dev mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu, 40 bini aşkın futbolsever Bordo-Mavililer'i destekledi ancak Abdullah Avcı ve öğrencileri, Danimarka devi karşısında golsüz eşitliği bozamadı!

17 şut çektik golü bulamadık!

17 şut çektiğimiz maçta rakip fileleri sarsamadık ve Devler Ligi'nde gruplara kalma şansımızı yitirdik. Bu sonuçla Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi özlemi 11 yıla çıkarken, gruplara kalan ekip de Kopenhag oldu.

Karadeniz ekibi elenmesine rağmen yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.