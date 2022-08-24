BIST 3.060
DOLAR 18,15
EURO 18,10
ALTIN 1.021,90
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda rövanş maçında Trabzonspor ile Kopenhag 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor bu skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Abone ol

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti.

İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, müsabakayı 0-0 beraberlikle tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı.

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Kopenhag'ı konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftar desteğini arkasına alarak tur biletini cebine koymayı hedefliyordu. Dev mücadelede tribünler tıklım tıklım doldu, 40 bini aşkın futbolsever Bordo-Mavililer'i destekledi ancak Abdullah Avcı ve öğrencileri, Danimarka devi karşısında golsüz eşitliği bozamadı! 

17 şut çektik golü bulamadık!

17 şut çektiğimiz maçta rakip fileleri sarsamadık ve Devler Ligi'nde gruplara kalma şansımızı yitirdik. Bu sonuçla Trabzonspor'un, Şampiyonlar Ligi özlemi 11 yıla çıkarken, gruplara kalan ekip de Kopenhag oldu. 

Karadeniz ekibi elenmesine rağmen yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. 

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un performansını kıyasladı
Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un performansını kıyasladı
Bunalıma giren şahıs 5 katlı binanın çatısından atladı!
Bunalıma giren şahıs 5 katlı binanın çatısından atladı!
Muzun iyisini değil yeşilini yiyin doktorların bile bulamadığı bir hastalığı önlüyor
Muzun iyisini değil yeşilini yiyin doktorların bile bulamadığı bir hastalığı önlüyor
"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor! Günlük 2 bin lira ceza!
"Dünyanın en saçma binası" yıkılamıyor! Günlük 2 bin lira ceza!
Şiddetli kaşıntınız varsa ve bir türlü geçmiyorsa uyuz olabilirsiniz! İşte belirtileri
Şiddetli kaşıntınız varsa ve bir türlü geçmiyorsa uyuz olabilirsiniz! İşte belirtileri
Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması
Bakan Nebati'den yurt dışında çalışan Türk işçiler için vergi istisnası açıklaması
Dilan Çiçek sağ gösterip sol vurdu! Kusursuz Kiracı dizisiyle beklenirken yeni projesi çıldırttı
Dilan Çiçek sağ gösterip sol vurdu! Kusursuz Kiracı dizisiyle beklenirken yeni projesi çıldırttı
Kiloları verince açıldı! Pelin Karahan beline kadar dekoltesiyle bir kez daha fiziğini kanıtladı
Kiloları verince açıldı! Pelin Karahan beline kadar dekoltesiyle bir kez daha fiziğini kanıtladı
Marmaris'te safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var
Marmaris'te safari aracı devrildi! Korkunç kazada ölü ve yaralılar var
Korku filmi gibi hayatları var! İşte tarihin en azılı seri katilleri
Korku filmi gibi hayatları var! İşte tarihin en azılı seri katilleri