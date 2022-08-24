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Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Gözümüz aydın demeye az kaldı"

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım! "Gözümüz aydın demeye az kaldı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ilgili yaptığı paylaşımda, "Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz.

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni yönetmelik Beyaz Reform Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçilmişti.

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