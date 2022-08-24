Meğer çikolatanın günahını almışız bitter çikolata ve kakao yiyenlerde ortaya çıktı

Çikolata özellikle diyette olanların itinayla uzak durduğu bir yiyecek. Kilo ile eş değer görülen çikolatanın meğer günahına girmişiz. Prof. Dr. Erkan Topuz bitter çikolata 'ömrü uzatıyor' mu sorusunun yanıtını verdi. Çikolata da bir de kimsenin bilmediği madde var. Faydaları ile kalbe yararlı olan çikolata meğer kahve gibi kafein de taşıyormuş.

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Tatlı düşkünlerinin hayatında çikolata baş tacıdır. Bitter çikolata için ise bir çok efsane vardır. Bir çok doktor bitter çikolatanın kalbi iyileştirip ömrü uzattığını söylese de bu ne kadar doğru tartışılıyor. Ünlü hekimlerden Prof. Erkan Topuz çikolata hakkında bu soruyu yanıtladı. Bilimsel araştırmaları da aktaran Topuz'a göre 'bitter çikolata' çok faydalı.

Bitter çikolata gerçekten ömrü uzatıyor mu?

Panama'nın kuzeybatısındaki San Blas Adaları'nda yaşayan Kuna yerlileri örnek olarak incelediğimizde; Onlarda düşük olan kan şekeri yaşlandıkça artmıyor, kalp krizi geçirme, diyabet ve kanser olma oranları düşük, ayrıca ölüm yaşı oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Kuna yerlilerinin günlük besin tüketimini öğrenmek için bölgeye gidildiğinde, onların yaklaşık dört bardak kakao ya da kakaolu ve az şekerli su içtiğini fark edildi. Ancak onların sağlığının tamamen kakaoya bağlı olup olmadığından emin olamadılar çünkü Kuna yerlilerinin aynı zamanda ABD ortalamasından iki kat daha fazla meyve ve dört kez daha fazla balık tükettiğini gördü. Ayrıca çok hareketli bir yaşam tarzları vardı.

Çikolata yiyenlerde görüldü

*Bitter çikolatanın kalp sağlığına iyi gelip gelmediği konusunda yapılan pek çok araştırma var. Bir çalışmada araştırmacılar 20 bin kişinin yeme alışkanlıklarını ve sağlıklarını gözlemledi. Sütlü de dahil 100 gr. çikolata yiyen kişilerin daha az kalp krizi ve hastalığı riski taşıdığı görüldü.

*Kakaonun gıda takviyesi ve multi vitamin olarak kullanılması üzerine yapılan ve 21 bin kişinin dahil olduğu başka bir çalışmada ise her gün 400-500 gram kakao flavonoidli gıda takviyesi alanların kan şekeri ve vücuttaki inflammasyonu düştüğü için kalp rahatsızlıklarından ölme riski azalıyor.

*Bitter çikolata aynı zamanda çok da bilmediğimiz bir içeriğe daha sahip: Kafeinle aynı aileden olan teobromin... Teobrominin kafeinden "daha hafif" bir etki veriyor. Çikolatadaki süt vs. miktarı azalıp bitter seviyesi arttıkça da bu etki güçleniyor.

Kanser hastalarına veriliyor

*Bitter çikolata da çoğunlukla şeker içeriyor ancak bunun önüne geçmek için kakao miktarı daha yüksek sütlü çikolatalar tercih edilebilir.

Kanser hastalarının %80 kakao içerikli günde belli bitter çikolata tüketmelerini tavsiye ediyorum.