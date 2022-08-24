Bir ara herkes takardı bakır bileziğin gerçekten iyileştirme özelliği varmış ama bu oluyorsa...

Bir dönem Türkiye'de hayli popüler olmuştu bakır bilezikler. Bu bileziklerin iyileştirme özelliği olduğu söyleniyordu. Bir şehir efsanesi değil gerçekten iyileştirme özelliği var. Ancak bir de faydadan çok zararı bulunuyor. Bakır bilezik ve takılar sizi zehirleyebiliyor. Bakır takıların faydaları ve zararlı olduğunu gösteren belirtilerini ünlü profesör açıkladı.

Abone ol

Bakır ürünlerin tıbbi nitelikleri senelerdir konuşuluyor ve bakırın pek çok hastalığı aza indirgediği de konuşulanlar arasında. Tarih boyunca bakır hep önemli bir yere sahip oldu ve bu metal, bir ilaç niyetine kullanıldı. Bakır bilezikler, yüzükler, broşlar tarihte hep morluklar ve şişmeler gibi ufak hastalıkların tedavisinde kullanıldı. Tabii o zamanlar bilim günümüzde olduğu kadar gelişmemişti ve o dönem ‘bilmek’ değil, ‘inanmak’ hakimdi: Bakırın iyileştirdiğine ‘inanmak’… Peki gerçekte bakır takmak iyileştirir mi yoksa faydadan çok zararı mı var? Prof. Dr. Erkan Topuz, ‘’Bakır takılar vücuda faydalı mı, zararlı mı?’’ sorusuna yanıt verdi.

Bakır takının faydaları

Bakır takılar özellikle sinir ve bağırsak hastalıkları, onkolojik hastalıklar için olumlu etkiye sahip. Fakat doktor gözetiminde olmadan uzun süre kullanıldığında çeşitli yan etkilerle karşılaşılabiliyor. Bakır takıları uzun süre ve sık sık takan kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı, zehirlenme ve metalik tat gibi belirtiler görülmektedir. Böyle bir durumda da terapi süreciniz durdurulur. Onkoloji (kanser) hastaları bakır takıları kullanmamalıdır.

Ne yazık ki vücudumuz bugün veya şu anda ne kadar bakıra ihtiyacı olduğunu belirleyemiyor. Elinize bir bilezik takarken, iyonlarının deri yoluyla vücuda gireceği ortaya çıktı. Ve elbette, bu, vücudun bakır ile aşırı doygunluğuna yol açabilir.

Bakır takı doz aşımı belirtileri

Bakır doz aşımı ve vücutta aşırı bakır riski çok büyük değildir, ancak yine de hoş olmayan semptomlara neden olur. Vücutta fazla bakır alımı ile insanlar mide bulantısı ve baş dönmesi hissederler. Bu işaretler zehirlenmeyi, vücudun zehirlenmesini gösterir. Bu da bir kez daha insanın kullandığı her şeyin doğru olduğunu teyit ediyor. Büyük miktarlar onun için iyi değil, kötü. Ancak bu tür belirtiler, yalnızca bileziğin kesintisiz olarak uzun süre giyilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Cildiniz kızarırsa...

Bazen bileziğin veya küpenin cilde temas ettiği yerlerde kızarıklık ve hafif cilt iltihabı görülür. Bu, bu metale alerji olduğunu gösterir. Bu, size uymadığı ve deney yapmamanız gerektiği anlamına gelir.