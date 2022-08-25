Abdullah Avcı maç sonu konuştu: Dünyanın sonu değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil" dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar."

"Rakibe hiç pozisyon vermedik"

"Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var."

"Oyundan memnunum"

"Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak."

"Dünyanın sonu değil"

"Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoş görü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil. Bu oyun."

"Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek"

"Djaniny'nin var, Enis'in var, Cornelius'un var, Bartra'nın var, Bakasetas'ın var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız."