BIST 3.060
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.021,53
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı maç sonu konuştu: Dünyanın sonu değil

Abdullah Avcı maç sonu konuştu: Dünyanın sonu değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil" dedi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar."

"Rakibe hiç pozisyon vermedik"

"Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var."

"Oyundan memnunum"

"Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak."

"Dünyanın sonu değil"

"Bu takım, Trabzon şehrinin takımı. Biraz daha hoş görü istiyorum. Onlara yardımcı olsunlar. 4 gün sonra, büyük bir takımla, Galatasaray'la oynayacağız. Dünyanın sonu değil. Bu oyun."

"Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek"

"Djaniny'nin var, Enis'in var, Cornelius'un var, Bartra'nın var, Bakasetas'ın var. Gol atsak oyun başka bir hikayeye dönecek. 2'yi, 3'ü bulacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Gülşen, imam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor
Gülşen, imam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama
Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' haberine ilişkin açıklama
Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı
Rusya tren istasyonunu vurdu: 15 ölü, 50 yaralı
Bir ara herkes takardı bakır bileziğin gerçekten iyileştirme özelliği varmış ama bu oluyorsa...
Bir ara herkes takardı bakır bileziğin gerçekten iyileştirme özelliği varmış ama bu oluyorsa...
Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar kundaktaki bebeğe kurşun sıkmış alçaklar!
Bakan Akar'dan sert tepki: Bunlar kundaktaki bebeğe kurşun sıkmış alçaklar!
Meğer çikolatanın günahını almışız bitter çikolata ve kakao yiyenlerde ortaya çıktı
Meğer çikolatanın günahını almışız bitter çikolata ve kakao yiyenlerde ortaya çıktı
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un performansını kıyasladı
Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un performansını kıyasladı
Bunalıma giren şahıs 5 katlı binanın çatısından atladı!
Bunalıma giren şahıs 5 katlı binanın çatısından atladı!
Beklenen yağış nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin
Beklenen yağış nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin