Gülşen, imam hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor

Şarkıcı Gülşen'in nisan ayında verdiği konserinde imam hatipliler hakkında söylediği sözler herkesin tepkisine neden oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlattı

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Şarkıcı Gülşen'in tepkilere neden olacak bir görüntüsü daha sosyal medyaya düştü. Uzun bir süredir giydiği kıyafetler ile gündeme oturan, bir konserinde LGBT bayrağı açan 46 yaşındaki Gülşen, bu sefer nisan ayında verdiği konserinde imam hatipliler hakkında kullandığı sözler ile tepki çekti.

"İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor"

Sahnede olduğu sırada bir kişi hakkında Gülşen, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" gibi hedef gösteren akıldışı bir ifade kullandı.

Gülşen'in kurduğu bu cümlelere ise konserde bulunan izleyiciler alkış tutarak karşılık verdi.

Daha önce de LGBT bayrağı açmıştı

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı.

Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

Gülşen hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Önder'den Gülşen açıklaması

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, şarkıcı Gülşen hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

ÖNDER'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumu ifsat etmeyi kendisine vazife edinmiş, sanatı (!) ile konuşulamayan bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili hadsiz ifadelerini, iftira ve hakaret içeren ithamlarını aynen kendine iade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı hukuki süreç başlatıyoruz. Aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarının bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz"

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Gülşen'in ortaya çıkan skandal sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Her geçen gün kirlenmiş zihinleriyle İmam Hatip Okullarımız üzerinden gündem oluşturmaya çalışanların çabalarını karşılıksız bırakmayacağız." dedi.

Abdullah Ceylan, "ÖNDER olarak bugün itibariyle okullarımıza ve çocuklarımıza yönelik her türlü mesnetsiz itham ve ahlaksız tavırlara karşı tüm hukuki süreçleri başlatıyoruz. Yalnızca mezun ve mensuplarımızı değil vicdan sahibi tüm avukatlarımızı üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.