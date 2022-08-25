Telefon dolandırıcılarının son ünlü kurbanı! 9 milyon lirasını kaptırdı

Telefon dolandırıcılarının son ünlü kurbanı Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan oldu. Kendisini FETÖ soruşturmalarından sorumlu polis olarak tanıtan dolandırıcıya Ceylan, yaklaşık 9 milyon lira kaptırdı.

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Mimarlar Odası'na bağlı Mimarlık Vakfı Başkanı 71 yaşındaki Bülend Ceylan'ın geçtiğimiz yıl 24 Ağustos günü sabah saatlerinde telefonu çaldı.

Telefonda kendisini Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü FETÖ Soruşturma Yetkilisi Murat Karakaya olarak tanıtan dolandırıcı, Ceylan'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü başkana ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, polis olduğunu gösterir birden fazla kimlik görüntüsü gönderdi. Doktora, hangi bankalarda kaç tane hesabı olduğunu söyleyen dolandırıcı, başka hesapları olup olmadığını sordu.

Kendisine verilen tüm talimatları yerine getirdi

Dolandırıcı ardından tüm paralarının hesaplardan çekilmesi gerektiğini söyledi. Bankadaki hesaplarından FETÖ terör örgütünün hesabına para transferi yapılacağını, soruşturma aşamasında yardım etmemiz kapsamında paramın devlet güvencesinde olduğunu, hesaplarımdan tüm paramı çekerek teslim etmemi isteyen dolandırıcı, öğlenden sonra başkanın evine gitti ve yaşlı kadına bir adet telefon bırakarak evden ayrıldı. Telefonun şarjının çabuk bitmesi üzerine yeni bir telefon ve hat alması talimatı alan başkan, kendisine verilen talimatları yerine getirdi.

Para dolu çantayı elden teslim etti

Talimatlar gereği tüm bankalardaki paraların çekilmesi gerektiği talimatı alan yaşlı kadın, önce Altunizade'de özel bir bankanın şubesinden 267 bin 802 doları çekti. Akmerkez otobüs durağında parayı siyah renk üzerinde mimarlar odası amblemi bulunan çantayı elden teslim eden Ceylan, günlerce polislerin talimatıyla paralarını toplamaya devam etti.

102 bin doları otobüs durağında teslim etti

2 hafta boyunca bütün bankalardan paraları çekeceğini söyleyen başkan, bir bankadan 30 bin doları kendisine söylenen hesaba havale etti. 14 Eylül günü benzer bez çantanın içine 102 bin doları parayı Çamlıtepe otobüs durağında teslim etti. Bir sonraki gün 100 bin dolar..

Evlerini satmak için emlakçılarla görüştü

Ardından Zekeriyaköy ve Ulus'ta bulunan evlerini ve banka kasasında bulunan altınlarımı satarak parayı kendilerine teslim etme talimatı alan Ceylan, emlakçılar ile görüşmeye başladı.

Günler süren emlakçı görüşmelerinde evleri satamayan başkan, gördüğü baskılar sonrası dolandırıldığını fark etti. Polis merkezine giderek yaşadıklarını anlatan başkan, kendisini yarım milyon dolar dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu.

Örgüte aylar süren takip

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamera kaydı incelemesi yapılan görüntülerde şahıslardan "eldenci" diye tabir edilen genç tespit edildi. Örgüt üyeleri hakkında aylar süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Telefon konuşmalarında şahıslarından Mimar Bülend Ceylan dışında iki mağduru da Tükiye'nin farklı illerinde dolandırdıkları belirlendi.

Örgüte geçtiğimiz günlerde operasyon yapıldı. Operasyonda İbrahim K. ile birlikte örgütlü şekilde hareket eden 7 şüpheli gözaltına alındı. Abdullah T., İbrahim K., Mustafa P., Kadir Y., Selami Ç.'nin tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, örgütün iki yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda 5 şüpheli hakkında 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından dava açıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.