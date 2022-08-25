Meteoroloji'den 17 il için sarı alarm! İstanbul da listede sel, dolu uyarısı... Cumaya dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cuma gününe dair hava uyarısını perşembeden yaptı. 17 il için sarı alarm verildi! Dolu uyarısı da yapıldı. Listedeki şehirler arasında İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve birçok il bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (cuma) için yeni uyarı yayımladı. İstanbul dahil 17 il için 'sarı renkte' alarm verildi. Uyarıda sel, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlar 26 Ağustos Cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek.
Bu şehirler cuma günü dikkat!
Kuvvetli yağış, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında etkili olacak. Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.