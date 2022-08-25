Meteoroloji'den 17 il için sarı alarm! İstanbul da listede sel, dolu uyarısı... Cumaya dikkat

Bu şehirler cuma günü dikkat!

Kuvvetli yağış, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında etkili olacak. Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.