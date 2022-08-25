Trabzonspor hatıra parası bastıran Darphane özür diledi paranın üzerine yazılanlar Fenerbahçe'yi çıldırttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor için hatıra parası bastırdı. Hatıra parasına "Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası" yazılınca ortalık karıştı. Fenerbahçe'nin tepkisi üzerine Darphane'den özür açıklaması geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Darphane’nin, Trabzonspor’un geçen sezonki şampiyonluğu için bastırdığı hatıra parasına verdiği isim Fenerbahçelilerin tepkisine neden oldu.

5 Ağustos’ta satışa çıkan hatıra parası, gümüş üzeri altın kaplama, gümüş, bronz ve set halinde dört farklı şekilde sunuldu. Ancak Darphane’nin resmi sitesinde yer alan bilgide, hatıra parasına “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” ismi verildiği ortaya çıktı.

2010-11 sezonu tartışmaları alevlendi

Darphane’nin, Şike Davası’yla gölgelenen 2010-11 sezonunu da Trabzonspor’un şampiyonlukları arasında sayması ve bordo mavililerin ‘8’ şampiyonluğu olduğunu belirten hatıra parası bastırması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Fenerbahçe Kulübü ve yöneticileri, geçtiğimiz aylarda yeniden yargılaması gerçekleştirilen Şike Davası’ndaki bütün suçlamalardan beraat etmiş ve Yargıtay tarafından da aklanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde 7 şampiyonluğa sahip olduğu belirtilen Trabzonspor Kulübü de, geçen sezon yaşadığı Süper Lig zaferi sonrası 8 şampiyonluk vurgusu yapmıştı.

Darphane’nin bastırdığı hatıra parası sonrası Fenerbahçeli taraftarlar tepkilerini sosyal medyada dile getirirken, konu kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Darphane'den özür ve düzeltme

Tepkilerin ardından açıklama yayınlayan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, “2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor için basılan hatıra parada sertifika üzerinde sehven 7. şampiyonluk yazılması gerekirken 8. şampiyonluk yazılmıştır. Bu durum fark edildikten hemen sonra gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Futbol camiası, taraftarları ve kamuoyundan özür diler bilgilerinize arz ederiz” denildi.

Yapılan düzeltmenin ardından “Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası” ifadeleri “Trabzonspor, 2021-22 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Hatıra Para Seti” olarak değiştirildi.