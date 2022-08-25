Optimar'dan bomba anket! Seçimin sonucunu o belirleyecek Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın ensesinde

Optimar Araştırma'nınAğustos ayı anketi açıklandı. 12-15 Ağustos’ta Türkiye genelinde 2 bin kişi ile yapılan ankete göre, vatandaşın en büyük sorunu açık ara ekonomi ve işsizlik oldu. En beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkarken, Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranı giderek düşüyor. AK Parti ile CHP arasındaki fark ise 11 puanı geçti. İşte Optimar'ın Ağustos ayı anketinden çarpıcı sonuçlar...

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, analizi dün tmamlanan Optimar Araştırma'nın Ağustos ayı anketinin sonuçlarını yazdı. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın araştırması 12-15 Ağustos’ta Türkiye genelinde 2 bin kişi üzerinde yapılmış. Optimar anketinden çarpıcı sonuçlar çıkarken, "en büyük. sorun' konusunda Abdulkadir Selvi, "Seçime kadar böyle giderse seçim sonucunu belirleyen o olacak" dedi.

En büyük sorun ekonomi ve işsizlik

Optimar’ın “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna cevap verenler yüzde 64 oranında ekonomi demiş. Onu yüzde 9.7 oranında işsizlik takip ediyor. İki veriyi topladığımızda ise ekonomi ve işsizlik yüzde 73.7’ye yükseliyor. Ekonomiyi Suriyeliler takip ediyor. AK Parti 2023 seçimlerine giderken ekonomiyi raya oturtmak ve Suriyeliler konusundaki toplumdaki tepkiyi gidermek zorunda.

Seçim sonuçlarını belirleyecek

"Ekonomi, hayat pahalılığı ve işsizliğin oranı düşmedikçe, açık ara birincilik kürsüsünden inmedikçe seçim sonuçlarını tayin edecek demektir" diyen Abdulkadir Selvi, "O nedenle diyorum ki Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu değil, ekonomi. İktidar 2023 seçimlerinde muhalefetle değil ekonomi ile yarışacak" ifadelerini kullandı

Ekonomiyi hangi parti çözer?

“Bu sorunları hangi parti çözer?” diye sorulduğunda ankete katılanların yüzde 32.1’i AK Parti diyor. “Neden AK Parti?” diye sorduğunuzda ise ankete katılanlar, “Çözüm odaklı” yanıtını veriyor. “CHP çözer” diyenlerin oranı ise yüzde 21.1’de kalıyor. CHP’nin oy oranı yüzde 25 olarak anıldığında demek ki her 5 CHP’liden biri “Bizim parti bu sorunları çözer” diye düşünmüyor. “HDP” diyenlerin oranı yüzde 8.2 olurken “MHP” diyenler yüzde 7.7, “İYİ Parti çözer” diyenler ise yüzde 7.6 çıkıyor. Küçük partiler ise çözüm odaklı olarak görülmüyor.

En beğenilen siyasetçi kim?

En beğenilen siyasetçi anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara birinciliğini sürdürüyor. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 30.8 olurken, Mansur Yavaş’ı işaret edenlerin oranı yüzde 13.6 çıkıyor. Onu yüzde 10.5’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu yükselirken, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3.6’yla yedinci sıraya gerilemiş durumda.

Hangi partiye oy verirsiniz?

Optimar “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye de sormuş. Ankete katılanların yüzde 37.2’si “AK Parti” diyor. “CHP” diyenlerin oranı ise yüzde 26 çıkıyor. Onu yüzde 10’la İYİ Parti, yüzde 9.9’la HDP takip ediyor. MHP’ye ise yüzde 9.5 oranında oy çıkıyor. İYİ Parti konusundaki çekincemi hatırlatmama gerek yoktur. İYİ Parti’yi bu oranın üstünde bekliyorum.

Zafer Partisi durdu, Refah Partisi yükseliyor

Küçük partilerin durumu ise bir salıncak gibi. Bir ay önce Zafer Partisi yükselişteydi, bu kez Yeniden Refah Partisi yüzde 1.5’le 6’ncı sıraya yükselmiş durumda. Onu aynı oranla Zafer Partisi takip ediyor. DEVA Partisi yüzde 1, Saadet Partisi ise yüzde 0.7 çıkarken Davutoğlu’nun partisi yüzde 0.6 oranında çıkıyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde kim önde?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan yüzde 36.48’le birinci sırada gelirken onu yüzde 14.67’yle Mansur Yavaş takip ediyor. İYİ Parti’li Buğra Kavuncu’nun önerisi yeni olduğu için ankete yansımamış ama Yavaş oyunu biraz daha artırarak ikinciliğini sürdürüyor. Kılıçdaroğlu’nun nefesi ise Yavaş’ın ensesinde. Üçüncü sıraya yerleşen “Kemal Kılıçdaroğlu”nu diyenlerin oranı yüzde 14.57 çıkarken Ekrem İmamoğlu yedinci sıraya kadar gerilemiş durumda. İmamoğlu diyenlerin oranı 3.73 çıkıyor. Dördüncü sırada yüzde 9.52’yle Demirtaş, beşinci sırada ise yüzde 8.30’la Devlet Bahçeli geliyor. Onu yüzde 7.62 oranıyla Meral Akşener takip ediyor.