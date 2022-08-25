15 Eylül'den sonra 81 ilde başlıyor! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tespit edilenler cezalandırılacak

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin cezalandırılacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtlarının tespit edileceğini ve bu faaliyetlerin de cezalandırılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 Ağustos 2022 tarihinde Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek ve bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023 tarihine kadar pazarlama ve satış yapılamayacak.

Bu kuralın tek istisnasının, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturduğu kaydedildi.

Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verileceği ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmakta

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmadığı kaydedilerek bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Noterlerin, satış sözleşmesinde taşıtın kilometre bilgisine yer vermesi zorunlu

Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme zorunluluğu olduğu, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü bulunmadığı ifade edildi.

Taşıt satış verileri Türkiye Noterler Birliği tarafından günlük olarak Ticaret Bakanlığının Bilgi Sistemlerine aktarılmakta, takip ve kontrol edilmektedir

Açıklama şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılmaktadır. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebilmekte ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale gelmektedir. 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlığımız ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti de mümkün hale gelecektir.

İlan siteleri aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri denetlenecektir

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacaktır.

15 Eylül 2022 tarihinden sonraki pazarlama faaliyetleri saha denetimleriyle tespit edilecektir.

15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır."