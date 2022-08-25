AK Parti'de seçim hazırlığı! İşte milletvekili kriterleri; eski ve yorulmuşlar değiştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kurmaylarını olağanüstü toplayarak seçim çalışmalarını başlattı. “Zor bir seçim olacak" diyen AK Parti kurmayları, milletvekilleri adayları konusunda bazı kriterlerin oluşturulması gerektiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü toplantının ana gündem maddesi 2023 Seçim hazırlıkları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim beyannamesi hazırlıyoruz. Nasıl bir içerik olsun? Yöntem ne olsun? Ne düşünüyorsunuz?” diyerek sözü kurmaylarına bıraktı.

Yeni söylemler ve yeni adaylar

Katılanlara 5’er dakikalık süre verildi. AK Parti kurmaylarının, ekonomi ve adalette yaşanan gelişmelerle ilgili yeni söylemler oluşturulması gerektiği önerilerini dile getirdiği öğrenildi. Ayrıca, milletvekilleri adayları konusunda bazı kriterlerin oluşturulması gerektiği belirtildi. Bazı kurmaylar listelerde yeni isimlere yer verilmesi gerektiğini, eski ve bazı ‘yorulan’ isimlerin listelerde olmaması gerektiğini kaydetti.

Zor bir seçim olacak

AK Parti kurmayları, “Zor bir seçim olacak. Bu yüzden seçim sürecine doğru yapacaklarımızın tartışmasını yaptık. AK Parti yol haritasını belirleyecek. 2023 seçimlerine nasıl hazırlanırız? Seçim beyannamesi işin belkemiğini oluşturuyor”dediler.