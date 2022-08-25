Eski sevgili kabusu oldu! Genç mimara cinsel şiddet! müstehcen görüntülerle şantaj...

İSTANBUL'da eski sevgili Nail B., stajer mimar olarak görev yapan Z.A.'nın hayatını kabusa çevirdi. Nail B.'nin kendisine fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ettiğini ve şantaj yaptığını öne süren Z.A., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İstanbul'da sevgili şiddeti ve tehdidi mahkemelik oldu. Stajer mimarlık yapan Z.A., eski sevgilisi Nail B.'nin hayatı kendisine dar ettiği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Z.B., eski sevgilisi Nail B.'nin kendisine ait müstehcen fotoğraflarını ailesine göndererek şantajla para istediğini de öne sürdü.

'Seni FETÖ'cü diye ihbar ederim'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, “Z.A.’ya ailesinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğuna ilişkin ihbar yapacağını söyleyen Nail B., haksız menfaat etmiş ve sürekli para talep etmiştir.

Staj yaptığı ofisi bastı, işinden kovuldu

Oysa ki müvekkilin ailesinin FETÖ ile bir bağlantısı bulunmamaktadır. En son müvekkilin stajyer olarak çalıştığı mimarlık ofisine gelen Nail B., orada da tehditlerini sürdürmüş ve Z.A. işten kovulmuştur.

Israrla tehdit ve şantaja devam

Nail B., müvekkil ve ailesini ısrarlı şekilde tehdit etmeye ve Şantaj uygulamaya devam etmektedir. Cezalandırılmasını istiyoruz” denildi. İfade veren şüpheli Nail B. ise iddiaları reddetti.