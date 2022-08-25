Öpüşme sahneleri büyük yankı uyandırmıştı! Kuş Uçuşu dizisi hakkında herkesi şaşırtan iddialar

Başrollerinde birçok ünlü ismin bulunduğu Netflix dizisisi Kuş Uçuşu öpüşme sahneleriyle uzun süre gündemlerden düşmemişti. Dizi hakkında herkesi şaşkına uğratan karar verildi.

Abone ol

Haziran ayının başlarında dijital dizi platformu Netflix'de yayınlanmaya başlayan ve başrolünü birçok ünlü ismin canlandırdığı Kuş Uçuşu dizisi yayınlandığı günden itibaren güçlü oyuncu kadrosu ve dizideki bazı sahneleriyle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Aşk iddiaları merak ettirmişti

Dizide daha öncede birlikte 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde başrol paylaşan İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın uyumu konuşulurken ikilinin birlikte tatile çıkması ve aralarında aşk iddialarının oluşması dizinin daha çok merak edilmesini sağlamış ve izlenmesini arttırmıştı.

Senaryosunu Meriç Acem'in yazdığı başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar'ın oynadığı dizi seyirciden büyük bir ilgi görünce dizi ikinci sezon kararı alındı.

Beklenen haber geldi

Sıra dışı konusuyla ve Miray Daner'in öpüşme sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni sezon haberini Netflix duyurdu. Tüm dizi ekibin ve seyircilerin beklediği bu haber sonrası dizinin ikinci sezonunun çekim tarihi merak konusu oldu.

Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

X ve Y kuşağı olarak bilinen farklı iki kuşağı temsil eden iki kadın karakterin savaşını anlatan dizide Miray Daner'in canlandırdığı 'Aslı' karakteri kendini ispatlama çabası içerisinde olan genç ve hırslı biriyken Birce Akalay'ın canlandırdığı 'Lale' karakteri deneyimli, idealist bir muhabirdir. Dizi iki farklı kuşağın iş sahasında birbiriyle olan mücadelesini ve bu mücadelenin özel hayatlarına olan yansımasını anlatır. 8 bölümden oluşan ve Netflix'de yayınlanan dizi herhangi bir uyarlanma içermez.