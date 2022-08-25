BIST 3.060
DOLAR 18,16
EURO 18,21
ALTIN 1.027,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Küçük kızın cenazesinde yaşandı! Babaanne fark etti herkes şoke oldu

Küçük kızın cenazesinde yaşandı! Babaanne fark etti herkes şoke oldu

MEKSİKA'da öldüğü sanılan 3 yaşındaki bebek için düzenlenen cenaze töreninde şok olay gerçekleşti. Babaanne tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını gördü. Şaşkınlıkla hastaneye kaldırılıp yeniden tedavi uygulanan genç kız bu sefer gerçekten hayatını kaybetti.

Abone ol

Meksika'daki cenaze sırasında film sahnesini aratmayan türden bir olay yaşandı. Bebekliğinden beri kusma ve ateş şikayetleri bulunan aynı zamanda da yürüme kabiliyetini kaybeden Camila Roxana isimli 3 yaşındaki kızın durumu ağırlaştı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hastaneye kaldırılan minik kız, tedavi altına alındı. Doktorlar, müdahalelerinin ardından Camilla'nın hayatını kaybettiğini söyleyerek ölüm raporunu yazdı.

Acıyla yıkılan aile, kızlarının cenaze törenini düzenledi. Cenaze sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Babaanne fark etti

Gözyaşı döken babaanne, tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını fark etti. Babaannenin uyarısı ile tabut açılırken, minik Camilla'nın nabzının attığı hissedildi.

Büyük şaşkınlık içerisinde hastaneye kaldırılan Camilla için tedavi süreci yeniden başladı.

Tekrar tedaviye alındı ama...

Ancak durumu tekrar ağırlaşan minik kız, bu sefer net olarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin ise ülke çapında büyük ses getiren olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Monotonlaşan evliliğinizi hareketlendirin! Evliliği güçlendirmenin mucizevi yolları
Monotonlaşan evliliğinizi hareketlendirin! Evliliği güçlendirmenin mucizevi yolları
Eski sevgili kabusu oldu! Genç mimara cinsel şiddet! müstehcen görüntülerle şantaj...
Eski sevgili kabusu oldu! Genç mimara cinsel şiddet! müstehcen görüntülerle şantaj...
Hamza Yerlikaya 'sahte' iddiaları üzerine diplomalarını paylaştı
Hamza Yerlikaya 'sahte' iddiaları üzerine diplomalarını paylaştı
AK Parti'de seçim hazırlığı! İşte milletvekili kriterleri; eski ve yorulmuşlar değiştirilecek
AK Parti'de seçim hazırlığı! İşte milletvekili kriterleri; eski ve yorulmuşlar değiştirilecek
Optimar'dan bomba anket! Seçimin sonucunu o belirleyecek Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın ensesinde
Optimar'dan bomba anket! Seçimin sonucunu o belirleyecek Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ın ensesinde
Kobe Bryant'ın eşi tazminat davasından 16 milyon dolar kazandı
Kobe Bryant'ın eşi tazminat davasından 16 milyon dolar kazandı
Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli İstanbul'da; taraftardan yoğun ilgi
Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli İstanbul'da; taraftardan yoğun ilgi
15 Eylül'den sonra 81 ilde başlıyor! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tespit edilenler cezalandırılacak
15 Eylül'den sonra 81 ilde başlıyor! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tespit edilenler cezalandırılacak
Eski eşinin sevgilisi tarafından darp edilmişti! İzzet Antebi soruları yanıtlamak istemeyince muhabirlerin üstüne yürüdü!
Eski eşinin sevgilisi tarafından darp edilmişti! İzzet Antebi soruları yanıtlamak istemeyince muhabirlerin üstüne yürüdü!