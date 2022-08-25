Küçük kızın cenazesinde yaşandı! Babaanne fark etti herkes şoke oldu

MEKSİKA'da öldüğü sanılan 3 yaşındaki bebek için düzenlenen cenaze töreninde şok olay gerçekleşti. Babaanne tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını gördü. Şaşkınlıkla hastaneye kaldırılıp yeniden tedavi uygulanan genç kız bu sefer gerçekten hayatını kaybetti.

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Meksika'daki cenaze sırasında film sahnesini aratmayan türden bir olay yaşandı. Bebekliğinden beri kusma ve ateş şikayetleri bulunan aynı zamanda da yürüme kabiliyetini kaybeden Camila Roxana isimli 3 yaşındaki kızın durumu ağırlaştı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hastaneye kaldırılan minik kız, tedavi altına alındı. Doktorlar, müdahalelerinin ardından Camilla'nın hayatını kaybettiğini söyleyerek ölüm raporunu yazdı.

Acıyla yıkılan aile, kızlarının cenaze törenini düzenledi. Cenaze sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Babaanne fark etti

Gözyaşı döken babaanne, tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını fark etti. Babaannenin uyarısı ile tabut açılırken, minik Camilla'nın nabzının attığı hissedildi.

Büyük şaşkınlık içerisinde hastaneye kaldırılan Camilla için tedavi süreci yeniden başladı.

Tekrar tedaviye alındı ama...

Ancak durumu tekrar ağırlaşan minik kız, bu sefer net olarak yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin ise ülke çapında büyük ses getiren olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.