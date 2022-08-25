Cilt bakımı yaparken bunları sakın yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkarmayın

Cilt bakımı yapmanıza rağmen cildiniz güzelleşmiyor hatta daha kötüye gidiyorsa bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. Cilt bakımı sırasında bunları yapıyorsanız hemen vazgeçin. Sizler için cilt bakımında sıkça yapılan hataları derledik. Bu yöntemlerde cildinize yararınız değil, zararınız var. Bakın o hatalar neler...

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Sağlıklı, genç, yumuşak ve pürüzsüz görünen bir cilde sahip olmak, herkesin kurduğu hayallerdendir... Bunlar için cilt bakımı yapmanız gerekir ama çoğu kişi cilt bakımını yanlış yöntemlerle yapıyor. Kullandığınız bu yöntemler cildinizde akne, sivilce ve daha birçok probleme yol açabiliyor. Yani sizin, cildinize iyi geldiğini düşünerek yaptığınız şeyler aslında cildinize zarar veriyor. Sizin için güzelleşmek adına yapılan hataları derledik. Eğer sizde bunları yapıyorsanız hemen vazgeçin. Çünkü cildiniz gün geçtikçe sağlığını kaybedecek ve daha sonra hem vaktiniz, hem paranız ve emeklerinizin çöpe gittiğini anlamış olacaksınız. Doğru cilt bakımıyla istediğiniz görünüme ulaşın. Yanlış yöntemler sizi pişman etmesin. 'En sık yapılan cilt bakım hataları nelerdir?' sorusuna cevap arıyorsanız bu yazımıza mutlaka göz atın.

Cildi sıcak su ile yıkamak

Cilde bakım yaparken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, cildi sıcak du ile yıkamaktır. Eğer si de cildinizi sıcak suyla yıkıyorsanız kendinize büyük bir kötülük yapıyorsunuz demektir. Sıcak suyla yıkanan cildin doğal nem dengesi ve yağ dengesi bozulur. Bu, cildin çok fazla kurumasına ve tahriş olmasına sebep olur. Ayrıca cildinizi kızartır ve kötü bir görüntüye yol açar. Sıcak su yerine ılık su kullanmanız önerilebilir. Böylelikle cildin doğal dokusu zarar görmez ve daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Her gün peeling yapmak

Ciltteki ölü derilerden kurtulmak için peeling yapmak önerilebilir. Dakar bu işlemi abartarak çok sık yaparsanız cildinize zarar vermiş olursunuz. Peeling uygulamasında alırıya kaçarsanız cilt sağlığınız bozulur ve tahriş olur. Ciltte kızarıklık, pul pul dökülme ya da aşırı yağlanma gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Ciltteki ölü derilerden kurtulmak için sakın her gün peeling yapmayın. En fazla haftada 2 kere yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlem sırasında olabildiğince nazik olun, sert hareketlerle cildinize zarar vermeyin.

Cilt tipine uygun ürün

Kuru, karma, yağlı ve hassas... Herkeste farklı bir cilt tipi bulunur. Cilt bakımı yapmadan önce cildiniz için kullanacağınız ürünleri dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekir. Cilt tipine uygun olmayan ürünlerle bakım yapmak cilde ciddi şekilde zarar verebilir. Bu hata cildinizin kusmasına, daha çok istenmeyen problemlere ya da çeşitli yanıklara sebep olabilir. Cildinize geri dönüşü olmayan ciddi zararlar vermemek için size en uygun ürünü seçmelisiniz.