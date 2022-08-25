Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını ardına kadar açtı!

Altımı masanın cumhurbaşkanı adayı neredeyse belli oldu gibi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun "adaylığı güçlü ihtimal" çıkışının ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener de "adaylığı konusunda bir problem yok" dedi. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının kapıları büyük oranda açılmış oldu.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "O masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar" dedi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ise "Aday olma konusunda bir problem yok" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal” sözlerini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü bir ihtimal mi?" sorusuna cevap

“Elbette. Şöyle bir durum var fikri takip önemli. 6 genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı. İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.”

Henüz isimler bazında konuşmadık

Akşener, “Henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında konuşmadık, ilkeler bazında konuşuyoruz” diye ekledi. Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Altı birbirinden farklı gelenekten gelen siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği bir masa orası. Bunun o kadar büyük bir kıymeti var ki. Bunun doğru anlaşılması halinde o masadan hakikaten oy birliğiyle bir aday çıkar. Biz bunu yazdık da, samimiyetle söylüyorum.”