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MasterChef Burcu Önal'ı görenler gözlerine inanmadı! Yeni imajı olay oldu!

MasterChef Burcu Önal'ı görenler gözlerine inanmadı! Yeni imajı olay oldu!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz sezon yarışan ve renkli kişiliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Önal yeni imajıyla gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda programa konuk olan güzel yarışmacıyı görenler gözlerine inanamadı.

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon 2022 ana kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz yıl programa katılan yarışmacılar yeni yarışmacılarla bir araya gelerek başarılar diledi. Masterchef'in eski yarışmacısı Burcu Önal'ın yeni imajı ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel yarışmacıyı görenler ise adeta gözlerine inanamadı. 

Burcu Önal'ın yeni imajı gündem oldu

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu yaptığı Türkiye'nin en çok sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni sezonda ana kadrolar belli oldu. Programa konuk olarak katılan eski yarışmacı Burcu Önal ise imajındaki değişiklikle ilgi topladı. 2021'in renkli kişiliğiyle en dikkat çeken ve zaman zaman eleştirilere maruz kalan isimlerden biri olan  Önal, saçlarını kestirerek, rengini de griye boyatması gündem oldu. Ancak güzel yarışmacının yeni saç modeli ve renginden çok, zayıflamış hali de dikkatlerken kaçmadı. 

İşte Burcu Önal'ın son hali:

MasterChef 2021 Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 sezonu yarışmacası Burcu Önal yeni imajıyla yeniden gündeme geldi. Yeni sezonda programa konuk olarak katılan güzel yarışmacı ile ilgili bilgiler araştırılmaya yeniden başlandı. Peki Burcu Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Burcu Önal ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Programda hayatında 13 yaşındayken ilk yemeğini (mantı) yaptığını söyleyen güzel yarışmacı zamanla kendisini geliştirdiğini ve tüm Asya yemekleri ile mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etmişti. 

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Yakın zamanda İstanbul Tarlabaşı’nda Sini Ethnic isimli Asya yemeklerinin yapıldığı bir restaurant açtı.

2020’de MasterChef’in elemelerine katılan Burcu Önal, Çin Mantısı yaparak ilk turda başarılı oldu. Ancak yarışmacı üçlü eleme turunda sufle yaparken Walison’a yardım ederek elenmişti.

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