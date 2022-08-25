Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Cemile'si Ayça Bingöl'ün yeni tarzı şaşırttı! "Ne yaptın sen kendine Cemile"

Yayınlandığı döneme damga vuran ve reyting rekorlarını alt üst eden Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Cemile'si Ayça Bingöl, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Güzel oyuncunun yeni imajını gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Cemile karakterine hayat veren ve hafızalarda yer edinen Ayça Bingöl bugünlerde yeni imajı ile gündeme geldi. Başarılı oyuncunun yeni tarzı herkesi şaşırttı.

Performansıyla hafızalara kazındı

Ayça Bingöl, 3 sezon boyunca Kanal D ekranların yayınlanan ve hemen hemen her hafta reytinglerde 1. olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Cemile karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Dizide Ali Kaptan'ın aldattığı eşi rolünde gösterdiği performansla izleyiciyi ekran başına kitleyen güzel oyuncu hafızalarda yer edinmeyi başarmıştı.

"Bayağı sarışınım..."

Ayça Bingöl şimdilerde ise yeni projesi için gün sayarken sosyal medyayı yeni imajıyla adeta salladı. Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi. Başarılı oyuncunun yeni tarzı hayranlarını ikiye bölerken kimi beğendi kimi ise "Eski haline dön, ne yaptın sen kendine Cemile" yorumunu yaptı.

İşte Ayça Bingöl'ün yeni tarzı;

Ayça Bingöl kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Ayşe Bingöl başarılıyı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanmış,Cemile karakteri ile hafızalara kazanmıştı. Güzel oyuncu yeni tarzıyla gündeme geldi ve Ayça Bingöl ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Ayça Bingöl kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ayça Bingöl ile ilgili derlediğimizi bilgiler...



Bingöl, 16 Ocak 1975 tarihinde İstanbul’da Moda semtinde dünyaya geldi. 17 yaşına kadar tek çocuk olarak büyüdü, o sene bir kardeşi Ilgın oldu. Annesi banka memuru, babası matbaacıdır. Diş doktoru olmak isteyen Bingöl, puanı tutmayınca İTÜ Kimya’ya girdi. Birinci senenin sonunda oyuncu olmak istediği için okulu bırakıp 1994 yılında konservatuar sınavına girdi ve kazandı. Ayça Bingöl, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Konservatuarda öğrenciyken 1996 yılında Dormen Tiyatrosu`nda profesyonel oyunculuğa başladı. 1998 - 2000 seneleri arasında da konuk oyuncu olarak Tiyatro Fora`da oynadı. Yeditepe Oyuncuları, Duru Tiyatro topluluğu ile çalıştı.

Reklam filmleri, sinema ve dizilerde oynayıp, sinema filmi ve televizyon dizilerinde dublaj çalışmaları yapan Ayça Bingöl, halen Yeditepe Oyuncuları kadrosunda bulunmaktadır.

2004 – 2010 seneleri arasında yayınlanan “Lost” adlı dizide Evangeline Lilly’nin canlandırdığı Kate karakterini seslendirildi.

Bingöl, 2001 yılında tiyatrocu Ali Gökmen Altuğ ile evlendi. 24 Şubat 2016tarihinde Aylin ve Leyla adlarıda ikiz kızları oldu.

14 Eylül 2010 tarihinde gösterilmeye başlayan ve 18 Haziran 2013 tarihinde biten “Öyle Bir Geçer Zaman ki” adlı dizide Cemile karakterini canlandırdı. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizi filminin senaryosunu senarist Coşkun Irmak yazdı. Dizi film İsmini Erkin Koray'ın şarkısından almıştır. Dizi filmde; Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Emir Berke Zincidi, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli, Meral Çetinkaya gibi oyuncular yer aldı.

1969 yılında Necati Cumalı’nın yazdığı aynı adlı hikâyesinden uyarlanan, 2011 yılında yönetmenliğini Şerif Gören’in yaptığı “Ay Büyürken Uyuyamam” adlı sinema filminde Ayça Bingöl, Hazal Kaya, Selin Şekerci, Fırat Çelik ile beraber oynadı.

2012 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda sahnelenen “Çehov Makinası” adlı tiyatro oyununda Uğur Polat, Hakan Vanlı, Şahin Çelik, Erkan Taşdöğen, Dolunay Soysert, Fatih Sönmez, Gözde Çetiner, Pınar Tuncegil, Tülin Oral, Ayça Bingöl, Toygun Ateş, Sanem Öge, Alper Saldıran, Mete Gürman, Arda Baykal, İsmet Vural, Didem Ertan ile beraber rol almıştır.

Ayça Bingöl, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç ve İlker Kızmaz olan “Benim Adım Gültepe” dizisinde Gülümser karakterini canlandırmıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı “Babam ve Ailesi” dizisinde Bülent İnal, Ayça Bingöl, Ceyda Düvenci, Sercan Badur, Caner Şahin, Erdem Akakçe, Sinan Tuzcu beraber rol almışlardır.

Ödülleri:

2016 - XVI. Direklerarası Seyirci Ödülleri - En iyi Kadın Oyuncu - Hansel ve Gretel'in Öteki Hikayesi - Oyun Atölyesi

2013 - 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek Ve Başarı Ödülleri- Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu - Çehov Makinesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, Drama Dizisi En İyi Kadın Oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 - Antalya Televizyon Ödülleri, Drama Dizisi En İyi Kadın Oyuncu, Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 - 38. Altın Kelebek Ödülleri "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" Öyle Bir Geçer Zaman ki

2008 - 6. Tiyatro Tiyatro Ödülleri: Yılın Kadın Oyuncusu, Bana Bir Picasso Gerek - Duru Tiyatro

2008 - 12. Afife Tiyatro Ödülleri: Yılın en başarılı kadın oyuncusu, Bana Bir Picasso Gerek - Duru Tiyatro

2008 - 13. Sadri Alışık Ödülleri: Yılın en iyi kadın tiyatro oyuncusu, Bana Bir Picasso Gerek - Duru Tiyatro

2009 - 16. Çırağan Lions Ödülleri: Yılın en iyi kadın oyuncusu, Nehrin Solgun Yüzü - Tiyatro Stüdyosu

Tiyatro Oyunları :

2012 - Çehov Makinası (Matei Vișniec)-İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Şölen (Moira Buffini)-Tiyatro Stüdyosu

2008 - Nehrin Solgun Yüzü (Nick Stafford)-Tiyatro Stüdyosu

2007 - Bana Bir Picasso Gerek (Jeffrey Hatcher)-Duru Tiyatro

2006 - Paramparça (Turgut Özakman)-Yeditepe Oyuncuları

2005 - Tıpkı Sen Tıpkı Ben (Haluk Işık)-Yeditepe Oyuncuları

2001 - Klakson, Borazan ve Bırtlar (Dario Fo)-Tiyatro Fora

2001 - Bugün Git Yarın Gel-Dormen Tiyatrosu

1999 - Yukarıda Biri mi Var-Dormen Tiyatrosu

- Nehir - Oyun Ayölyesi

- Zafer Madalyası-Dormen Tiyatrosu

- Olacak Şey Değil-Dormen Tiyatrosu

- Kare As-Dormen Tiyatrosu

- Oyun Karıştı-Dormen Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2018 - Müslüm (Emine Akbaş) (Sinema Filmi)

2016 - Babam ve Ailesi (Nilgün) (TV Dizisi)

2015 - Bilal: Özgürlüğün Sesi (Türkçe Seslendirme)(Sinema Filmi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Gülümser) (TV Dizisi)

2013 - Benim Dünyam (Sinema Filmi)

2011 - Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Melek) (Sinema Filmi)

2010 - 2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Cemile) (TV Dizisi)

2010 - Samanyolu (Evsed) (TV Dizisi)

2009 - Sonsuz (Aylin) (Sinema Filmi)

2009 - Melekler ve Şeytanlar (Ayelet Zurer Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - Melekler ve Kumarbazlar (Şehsuvar) (Sinema Filmi)

2009 - Buz Devri 3 : Dinozorların Şaf... (Ellie (Seslendirme)) (Sinema Filmi)

2008 - Küçük Kadınlar (TV Dizisi)

2007 - Red Kit: Batıya Hücum (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Hayat Kavgam (TV Dizisi)

2007 - Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2007 - Bez Bebek (Rüya) (TV Dizisi)

2007 - Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - 28 Hafta Sonra (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - İki Aile (Füsun) (TV Dizisi)

2006 - Tramvay (Seval) (Sinema Filmi)

2006 - Taşların Sırrı (Gülergül) (TV Dizisi)

2006 - Orman Çetesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2006 - Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Kebab Connection (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Yadigar (Sedef) (TV Dizisi)

2004 - Köpekbalığı Hikayesi (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Hayatın Benim (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - 2006Sihirli Annem (TV Dizisi)

2002 - Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (Arwen Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Define Gezegeni (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 - Anne Babamla Evlensene (TV Dizisi)

2001 - Yüzüklerin Efendisi:Yüzük Kardeşliği (Arwen Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Harry Potter ve Felsefe Taşı (Seslendirme) (Sinema Filmi)

2001 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

2001 - Atlantis: Kayıp İmparatorluk (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2000 - Gözlük (Kısa Film)

2000 - Evdeki Yabancı (İpek Erez) (TV Dizisi)

1999 - Sır Dosyası (Alev) (TV Dizisi)

1999 - Deli Yürek (Açelya Elmas Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1999 - Astronotun Karısı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1999 - Ah Bir Zengin Olsam (Ayça) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Hülya) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Canan) (TV Dizisi)

1993 - Süper Baba (TV Dizisi)