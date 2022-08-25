İstanbul'da sağanak etkili oluyor! İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Yarın da yağış var

İSTANBUL'da bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Esenyurt'ta bazı ev ve işyerlerini su bastı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yağışlarla ilgili açıklama geldi. Önlemlerin alındığını kaydeden İmamoğlu, İstanbul'da yarın da yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sağanak yağışlara karşı uyarılarda bulunurken İstanbullular yağmurlu bir sabaha uyandı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle önlemler alındı.

"Ekiplerimiz doğru noktalarda"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı: Tüm vatandaşlarımızın tedbirli şekilde dışarı çıkmasını istiyorum. binlerce çalışanımız bu tür anları çok iyi deneyimlemiş ve çok doğru noktalarda bulunan ekiplerimiz var. Anında müdahale edilebilen durumdayız. Daha da şiddetlilerini yaşadık. Çok hazırlıklı ekiplerimiz olduğunu gururla ifade edebilirim.

Belki de küçük bir yağışta bile sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda bunları minimalize etmiş durumdayız.

Yaz döneminde en önemli konu mazgal ve kanal temizlikleri. Bu konuda da temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. İstanbul'un kanalizasyon sisteminde ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz.

"Vatandaşlarımızın önüne düşebilir"

Bugün gün içinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük bir yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı.

Bu yıl sonunda biz oradaki sorunu tümden ortadan kaldıracağız. Oraya yüzlerce konutun inşa edilmesi ve dere yatağının akşının değiştirilmesi kronik sorunun gerekçelerinden diyebiliriz. Oradaki su baskını hızlıca telafi edildi. İtfaiyemiz olsun İSKİ olsun hemen bu vakanın akabinde İSTAÇ ekiplerimiz orada temizlik çalışmalarını bitirmek üzereler.

Akşam hafifleyecek, yarın da yağmur var

Yağışlar gün boyu devam edecek akşam hafiflemesi söz konusu, yarın da yine yağacağını biliyoruz. Boğaz hattı yoğunluklu bir yağış bekleniyor. İklim değişikliği meselesi önemli. Dünyanın herhangi bir yerine düşen anlık yoğun yağışların temel sorunu bu. Ormanların yok edilişine varıncaya kadar dünyaya verdiğimiz zararın bize geri dönüşü diyebiliriz.

İşbirliğinden dolayı tekrar tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi.

Esenyurt'ta bir otomobil sağanak nedeniyle çöken yola düştü.

Arnavutköy'de sokalar göle dönüştü. Bazı araçlar sular altında güçlükle ilerledi.

Maltepe'de yağış nedeniyle tıkanan rögar kapaklarına İBB ekipleri müdahale etti.

İETT otobüsü geçişi sırasında çökme meydana gelen bölgeden bir başka görüntü.