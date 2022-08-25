MasterChef'te gergin anlar! Mehmet şef yarışmacıya patladı: "O dilemeyecek sen özür dileyeceksin"

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu bomba gibi başladı. 51. bölüm fragmanı yayınlanan ekranların sevilen yarışmasında jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz sezonlarda kendine has tavırlarıyla zaman zaman sert çıkışlarıyla en dikkat çeken isim olmuştu. Ünlü şef'in çileden çıktığı görülen fragmanda "Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin" diye bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

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TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yeni sezon başladı. Yapılan yemekler kadar, yarışmacılar ile jüri üyelerinin arasında geçen diyaloglarda gündem olmaya devam ediyor.

Dış çekimlerin başlayacağını bu bölümde yarışmacılar Birleşik Krallık Konsolosluğu'nda bulunan Konsoloslara yemekler hazırlayacak. 51. bölüm fragmanı yayınlanan yarışmada Mehmet Şef öfkeden deliye dönmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin

Masterchef Türkiye'de Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapan ve adından sık sık söz ettiren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın 51.bölüm fragmanında yarışmacıya sinirlenip adeta öfke patlaması yaşaması dikkat çeken anlardan biri oldu. Somer Şef bir yarışmacının sözünü kesip "Oo burada dur" diyerek tepki gösterdi. Mehmet Şef ise "Özür dileyeceksin, o dilemeyecek sen özür dileyeceksin" diyerek yarışmacıya bağırdı.

Geçtiğimiz hafta eski görüntüleri damga vurdu

Mehmet Yalçınkaya'nın 2011 yılında Show TV'de yayınlanan ve bir döneme damga vuran 'yemekteyiz' adlı yemek yarışmasının 'Şefler' bölümüne katıldığı görüntüleri adeta viral oldu. Yalçınkaya'nın yarışmadaki halini görenler gözlerine inanamadı. Mehmet şefin efsane değişimi herkesi şaşırttı.

İşte Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önceki hali;

Sol eline ne olduğu merak konusu

TV8 ekranlarında yayınlanan izlenme rekorları kıran ve yemek programları arasında son döneme adeta damga vuran Masterchef'de jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın sol eline ne olduğu hep merak konusu olmuştur. Aslen Bolulu olan 48 yaşındaki Yalçınkaya programda sol elini genellikle cebine koyar veya kamera kadrajına tam olarak girdiğini göremezsiniz. Bu durum izleyiciler tarafından en çok merak edilenler arasında yer alırken ünlü şefin mesleğinin ilk yıllarında sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırdığı biliniyor.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kariyeri başarılarla dolu

Mehmet Yalçınkaya, 1974'te Bolu'da dünyaya geldi. Yemek yapmaya küçük yaşlarda gönül veren Yalçınkaya; Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum ve İstanbul’da birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.

Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye'de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, Euroturkchefs Culinary Team adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.