Siyasilerden kınama mesajları! Gülşen'e tepkiler dinmiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

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LGBT'lilere açtığı bayrakla verdiği destekler ile tepki çeken Gülşen'in İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Numan Kurtulmuş tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen Soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

İfade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Gülşen’in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söyledi sözlerinden dolayı resen soruşturma nedeniyle Gülşen'in Çağlayan Adliyesine gelerek ifade vereceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerini kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bir tepki de Kurtulmuş'tan

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Milletimizin gözbebeği, ülkemizin en başarılı eğitim kurumlarından, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum."

Ömer Çelik: Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz' dedi.

Gülşen ne demişti?

Gülşen’in önceki akşam sahnedeyken “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” dediği görüntüler tepki çekmişti.