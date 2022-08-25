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ABD ve Rusya'nın Beyrut büyükelçiliklerinden "Ukrayna Ulusal Günü" tartışması

ABD ve Rusya'nın Beyrut büyükelçiliklerinden "Ukrayna Ulusal Günü" tartışması

ABD Büyükelçiliğinin Twitter sayfasından yaptığı "Ukrayna ve Lübnan" bayraklı, Rusya'ya yönelik eleştiriler içeren paylaşımına Rusya'nın Beyrut Büyükelçiliği sert tepki gösterdi

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Büyükelçiliğin paylaşımında, "Ukrayna'nın Ulusal Günü'nde ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği olarak 6 aydır Rusya rejiminin saldırılarına maruz kalan Ukrayna halkı ile dayanışma içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünya Bankasının bir süre önce yaptığı "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı tahıl krizinden en çok etkilenen ülkenin Lübnan olduğu" yönündeki açıklamasından da alıntı yapılan paylaşımda, "Rusya'nın seçtiği savaş sadece bir Avrupa krizi değildir. İşgal nedeniyle, Lübnanlılar dahil olmak üzere dünyada milyonlarca insan gıda güvensizliği riski ile karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Rusya Büyükelçiliğinden sert tepki

ABD Büyükelçiliğinin "Ukrayna ve Lübnan" bayraklı, Rusya'ya yönelik eleştiriler içeren bu paylaşımına Rusya'nın Beyrut Büyükelçiliği ise sert tepki gösterdi.

Rusya Büyükelçiliği, söz konusu paylaşıma şu ifadelerle yanıt verdi:

"Beyrut'taki Amerikan diplomasisi başka bir ülkenin bayrağına el koymuş. Bulundukları ülkeye hiçbir saygı göstermedikleri görülüyor. Ancak bu yeni bir durum değil."


Tahıl ihtiyacının yüzde 65'ini Rusya ve Ukrayna'dan ithal eden Lübnan, savaşın yarattığı tahıl krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında yer alıyor.

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