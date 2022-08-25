Üzümün faydalarını duyan evden eksik etmiyor!

Birçok faydasının olduğu bilinen üzümün, aslında bilinmeyen de oldukça fazla faydası bulunuyor. Özellikle beyin sağlığına olan faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış üzümü sık sık tüketmek, sizi daha dinç bir zihne kavuşturacak.

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Üzümün sağlığa oldukça faydalı bir besin olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinen bir gerçek. İçerisindeki zengin besinler sayesinde özellikle düzenli tüketildiğinde beyin sağlığına inanılmaz faydaları bulunan üzümün, bu sebeple alzheimer hastalığı riskini de azalttığı açıklandı.

Yapılan çalışmalar, ile düzenli ve dengeli bir şekilde üzüm tüketmek hazır ve işlenmiş gıdalar ile birlikte vücutta yer eden rafine yağların ve şekerlerin temizlenmesine destek oluyor.

Beyin hasarlarını önlüyor

İçerisindeki besinlerden dolayı beyin nöronlarını iyileştirmeye yardımcı olan üzüm, düzenli olarak tüketildiği zaman yaşa bağlı olarak ortaya çıkabilecek beyin hasarlarını ve hastalıklarını önler.

Alzheimer hastalığının ilerlemesine engel oluyor

Günlük olarak düzenli bir şekilde yenilen üzüm insan vücudu üzerinde plasebo etkisi yapacağından zamanla vücut kendini yenileyemeye ve düzenlemeye destek olur, bu saydede metabolik düşüşün yaşanmasından dolayı beyin hasarından dolayı ortay çıkan alzheimer hastalığa karşı koruma sağlar ve ilerlemesini engeller.

Düzenli olarak tüketilecek üzüm, beyin nöronlarını harekete geçirerek beynin oksidatif hasardan ve hücre ölümünden korunmasına destek olur.

Oksidatif stresin meydana getireceği hasarlara sonrası zihinsel olarak oluşabilecek durumlar le savaşmaya yardımcı olan üzüm, stres ve kaygıdan uzaklaştırmaya, hafıza kaybına ve gerilemelerine engel olur.

İlerleyen yaşa bağlı olarak ortaya çıkan durumların azalmasına yardımcı olan üzüm, beyin sağlığını korumanın yanı sıra düzenli olarak tüketildiği zaman yüksek tansiyonun da etkilerini azaltarak oluşturabileceği olumsuz durumları engelleme özelliğine sahip.

Bu mucizevi meyvenin düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmesi bilişsel, davranışsal ve biyokimyasal hasarların önüne geçerek algılama ve öğrenme becerilerini bir hayli arttırır.

Üzüm en çok nerede yetişir

Soğuğa dayanıklı olduğu bilinen üzümler ülkemizin hemen hemen her yerinde yetiştirilebilse de çoğunlukla belli bölgelerde üretimi yapılmaktadır. Bu bölgeler Ege Bölgesinde İzmir, Manisa illeridir. Bunun yanı sıra Güneydoğu Anadolu, Marmara ve İç Anadolu'da da yetiştiriciliği yapılır. Ancak üzüm yetiştiriciliği Karadeniz kıyılarında rastlanmaz. Bunun nedeni Karadeniz Bölgesindeki nem ve güneşlenme süresinin az olmasıdır. Güneşlenme süresi Karadeniz Bölgesinde oldukça azdır. Ayrıca Karadeniz Bölgesinde bir hayli fazla nem bulunmaktadır. Bu durum üzüm yetiştiriciliği için uygun olan bir iklim tipi değildir.