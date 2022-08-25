Sadece 4 kelime çözüldü! Türk adının geçtiği ilk eser! İlteriş Kutluğ Kağan yazıtı bulundu
MOĞOLİSTAN'ın Ötüken bölgesinde Kültekin ve Bilge Kağan’ın babası olan İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan’a ait yazıt bulundu. Yazıtta ‘Tanrı’, ‘Türk’, ‘Kutluk’, ‘Tümen’ yazıları yer alıyor. Keşifle ‘Türk’ adının ilk kez geçtiği varsayılan Orhun Anıtları’ndan daha eski bir Türk anıtı bulunmuş oldu. Dışişleri Bakanlığı, “1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun Yazıtları ‘Kül Tigin ve Bilge Kağan’ ile Bilge Tonyukuk Yazıtlarından sonraki üçüncü önemli keşiftir” açıklamasını yaptı.
Uluslararası Türk Akademisi ve Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü, Moğolistan’ın Ötüken bölgesindeki Nomgon Ovası’nda buldukları yazıtların Kültekin ve Bilge Kağan’ın babası olan İkinci Göktürk Devleti kurucusu İlteriş Kutluğ Kağan’a ait olduğunu açıkladı.
Uluslararası Türk Akademisi ile Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü’nden biliminsanları 2016’da Nomgon Ovası’nda yüzey araştırmalarına başladı. Bölgenin İkinci Göktürk Devleti’nin kurucusu olan İlteriş Kutluğ Kağan’ın tüm Türk boylarını topladığı yer olduğuna inanılıyordu.
Önce üzerine 19 Türk boyunun tamgalarının kazındığı bir bengü taşı keşfedildi. Ardından çok sayıda heykel ve elinde ant kadehi bulunan Türk beylerine ait heykeller ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle ara verilen ve Temmuz 2022’de yeniden başlatılan çalışmalarda, yaklaşık 250 metrekarelik bir kurganda yapılan kazıda dev bir külliye keşfedildi.
Külliyede ibadet yeri olduğu tespit edilen alanda ise, üzerinde iki yüzünde Türkçe ve bir yüzünde Soğdca yazılar bulunan bir taş ile kaplumbağa şeklindeki temeli bulundu. Bilim insanları taşın üzerindeki metinde “Tanrı”, “Türk”, “Kutluk”, “Tümen” gibi bir dizi kelime tespit etti. Yazıtın İkinci Göktürk Kağanlığı’nı yeniden canlandıran Kültegin ve Bilge Kağan’ın babası İlteriş Kutluk Kağan adına dikildiği sonucuna varıldı. Keşifle ‘Türk’ adının ilk kez geçtiği var sayılan Orhun Anıtları’ndan daha eski bir Türk Anıtı bulunmuş oldu.