Her gün gördüğünüz köpekler hakkındaki bu gerçekleri duyunca şok olacaksınız

Her gün sokakta gördüğünüz ya da evinizde beslediğiniz köpekler hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? İnsanlarla aralarındaki dostluğun tartışılmaz olduğu köpeklerle ilgili bu gerçekler sizi oldukça heyecanlandıracak cinsten... İşte sevimli dostlar, köpeklerle ilgili daha önce hiç duymadığınız bilgiler...

İnsan ruhundan en çok anlayan hayvanlar arasında ilk sıralarda yer alan köpekler ile ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz? Hemen hemen her gün aynı ortamda bulunabildiğiniz bu sevimli canlılar, sizi rahatlatıyor, mutlu ediyor, size derttaş bile oluyor olabilir. Tabi uzaktan sevenler de var elbette... İşte hayvanlar aleminde insan hayatıyla en çok içli dışlı olan çeşit olan köpekler ile ilgili daha önce hiç duymadığınız gerçekler...

Üç tane göz kapakları vardır

Yıllardır köpek sahibi olan kişilerin bile daha önce fark etmediği bu özellik, duyanları adeta şaşkına çeviriyor. Köpeklerin kimsenin fark etmediği üç tane göz kapakları vardır. Köpeklerin üçüncü göz kapağına 'haw' ismi verilir. Haw, gözün korunmasını ve yeterli düzeyde nemlenmesini sağlar.

En sadık dost

Özellikle görme engelli kişilerin yanındaki en sadık dost olarak bilinen köpekler, birçok insanın yanında tek arkadaş konumunda bulunabilirler. İnsani duygulardan anlayan köpekler duygusal ve içli varlıklardır. Sizinle beraber üzülebilir ve sevinebilirler. Sahibi öldüğünde uzun zaman boyunca mezarı başında bekleyip ağlayabilirler.

Sadece köpeklerin duyduğu şarkı

Müzik grub The Beatles'ın A Day in the Life adlı şarkısında, sadece köpeklerin duyabileceği bir frekans vardır. 2013 yılında yapılan bir röportajda grubun üyelerinden Paul McCartney, bu şarkının sonunda sadece köpeklerin duyabileceği bir frekans olduğunu söylemişti.

Dilleri siyahtır

Köpek dünyasında Chow chow ve Shar Pei cinsi köpeklerin dilleri siyahtır. Ancak uzmanlar tarafından yapılan araştırmalarda, bu köpek ırklarının dillerinin neden siyah olduğunu henüz belirlenemedi.

Duyma sorunu vardır

Dalmaçyalı köpeklerin %30'unun bir kulağı sağır olarak dünyaya geldiği biliniyor. Bu kötü bir genetik hastalıktır. Dalmaçyalıların her iki kulağının da sağır olması ihtimali %5'tir. Uzmanlar ise bunun sebebinin beyaz kürk ve mavi gözlere sahip olmalarından sorumlu olan bir genden dolayı olduğunu öne sürüyor. Dalmaçyalı köpekler, beyaz doğarlar ve büyüdükçe vücudundaki lekeler büyür ve genişler.

Tazılar, çitalardan hızlı koşar

Çitaların dünyanın en hızlı hayvanı olduğu çoğu kişi tarafından söylenir. Ancak durum şöyle ki; tazılar uzun bir yarışta çitaları yenebilecek kadar yüksek bir hıza sahiptir. Tazılar, 11 kilometrelik bir yolu saatte 55 kilometre hızla koşabilecek bir yeteneğe sahiptirler. Çitalar ise her zaman yüksek hızlarını koruyamayıp bir süre sonra yavaşladıklarından dolayı, tazıların gerisinde kalma olasılıkları daha yüksektir.

Burun

Köpeklerin burunları, insanların parmak izlerinin kişiye özel olduğu gibi kendilerine özeldir. Burunlarının sürekli ıslak olmasının nedeni ise daha iyi koku alabilmektir. Köpekler burunlarına gelen kokuyu daha iyi örneklemek ve hatırlamak için burunlarını yalarlar. Köpeklerdeki koku duyusu insanlardan 100.000 kat daha iyidir.

Duygularınızı anlayabilirler

Köpekler 2 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine sahiptirler. Ayrıca köpekler, aynı insanlar gibi ruh halinizi yüzünüze bakarak anlayabilen tek hayvan türüdür.

Yağmur sesinden sevmezler

Yağan yağmurun sesi köpeklerin kulaklarını oldukça rahatsız eder. Köpeklerin kulağında en az 18 kas bulunuyor, insanlarda ise bu sayı 6'dır.