İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi! Bodrum'da kızıyla birlikte araçta sıkıştı

İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses'in araçta sıkıştığı öğrenilirken yanında kızının da olduğu aktarıldı. İbrahim Tatlıses'in aracının kamyonetle çarpıştığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı yerden canlı yayın yapılıyor. İlk olarak araçtan bir kadın ve İbrahim Tatlıses'in koruması çıkarıldı. Bilinci açık olan İbrahim Tatlıses 'beni araçla birlikte vinçle çıkarın' dedi. Ünlü sanatçı kurtarılarak ambulansa alındı. Sağlık durumu iyi deniyor.

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MUĞLA Bodrum'dan gelen son dakika haberi gündemin ilk sırasına oturdu. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüsü bir kamyonetle çarpıştı. İbrahim Tatlıses'in aracı ve kamyonet uçuruma yuvarlandı. İbrahim Tatlıses'in durumu hakkında son dakika bilgeleri geldi.

İbrahim Tatlıses'in aracı uçuruma yuvarlandı

Oğlu İDO tanık oldu

İbrahim Tatlıses minibüsüyle Bodrum'a giderken trafik kazası yaptı. İçinde olduğu minibüs bir kamyonetle çarpıştı. Minibüste yanında kızı ile birlikte 4 kişinin olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO ise kazanın tanığı oldu. İdo öndeki araçta olduğundan kazada yaralanmadı.

İbrahim Tatlıses'in durumu ilk sözleri

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu öğrenildi. İbrahim Tatlıses, ekiplere “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” diye konuştu. İbrahim Tatlıses'in aracı vinçle çekiliyor.

İbrahim Tatlıses kurtarıldı, Sağlık durumu...

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.